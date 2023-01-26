45 tank Ukrayna yolunda: Almanya Leopard baskısına boyun eğdi

Almanya, aylar süren tereddüt, başta ABD olmak üzere Doğu Avrupa ülkelerinden gelen baskının ardından dün Ukrayna’ya Leopard 2 tanklarını göndermeyi kabul etti. Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, hedeflerinin kısa sürede Ukrayna ordusu için 2 adet Leopard 2 taburu kurmak olduğunu açıklarken, ilk etapta 14 tankın teslim edileceğini duyurdu. Kiev yönetimine bir müjde de ABD’den geldi. ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’ya 31 Abrams tankı temin edileceğini açıkladı. Berlin daha önce Washington’ın Kiev’e Abrams vermesi halinde Leopard2’ler için onay vereceğini belirtmişti. Toplamda 100 kadar tankın ilk etapta Ukrayna’ya teslim edilmesi planlanıyor.

Eğitim, lojistik ve mühimmat desteği

Scholz’un açıklamasında, Almanya ordusunun Ukrayna için desteğinin tanklarla sınırlı kalmayacağı belirtilerek, lojistik ve mühimmat desteği de verileceği ifade edildi. Bunun yanında Berlin, daha önce Leopard 2 sattığı ülkelerin ellerindeki envanteri Ukrayna’ya göndermesine de yeşil ışık yaktı. Lisansla ihraç edilen Leopard tanklarının 3. ülkelere gönderimi Almanya’nın iznine tabi olduğundan birçok ülke Berlin yönetimine izin vermesi için baskı uyguluyordu. En son geçtiğimiz hafta Ramstein üssünde bir araya gelen Batılı ülkelerin savunma bakanları, konuyu uzun süre müzakere etmişti.

31 Abrams da ABD’den

Kiev yönetimine bir müjde de Washington’dan geldi. ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da yaptığı basın açıklamasında, Ukrayna’ya bir Ukrayna taburuna denk gelen 31 adet M1 Abrams tankı temin edileceğini duyurdu. Abramsların “dünyanın en yetenekli tankları” olduğunu belirten Biden “Tankların teminatı zaman alacak” dedi. Biden, Ukraynalıların Abrams tanklarını savunmalarına entegre etmeye tamamen hazır olduklarında teslimatın gerçekleştirileceğini aktardı. Ayrıca ABD’li üst düzey yetkililer de 8 adet M88 tank kurtarma aracı temin edileceğini duyurdu.

İngiltere’den Challenger, İspanya sırada

İngiltere daha önce Ukrayna’ya 14 tane Challenger 2 tankı göndereceğini açıklayıp bu konuda ilk sırada yer alan ülke olmuştu. Almanya’nın yeşil ışık yakmasından sonra ise diğer Avrupa ülkeleri de tank gönderme sırasına girdi. İspanyol gazetesi El Pais, Madrid hükümetinin Ukrayna’ya Leopard 2 tankı göndereceğini iddia etti. Bu hafta başında tank teslimi için Almanya’ya resmi başvuru yapan Polonya’nın ve bazı İskandinav ülkelerinin de ellerindeki envanterden Ukrayna’ya tank göndereceği konuşuluyor.

AVRUPA’DA TANK SEFERBERLİĞİ

Avrupa ülkelerinden de peşi sıra Ukrayna’ya tank desteği açıklamaları geldi. Fransa’nın 20 civarında hafif muharebe tankı vereceği basına yansırken; Polonya yönetimi de Ukrayna’ya 14 Leopard tankı göndermeyi planlıyor. Hollanda Başbakanı Mark Rutte ise RTL televizyonuna yaptığı açıklamada, Hollanda’nın da Ukrayna’ya tank göndermeyi değerlendirdiğini belirterek, “Almanya’dan kiraladığımız 18 (Leopard 2) tankı satın alıp Ukrayna’ya gönderebiliriz” dedi. Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram da Leopard 2 muharebe tankları göndereceklerini duyurdu.

Kremlin: Diğerleri gibi yanacaklar

Rusya ise Batı ülkeleri tarafından Ukrayna’ya gönderilmesi planlanan tankların savaşta rolünün abartıldığını ve zırhlı araçları da içeren askeri yardımın da “diğerleri gibi yanacağını” iddia etti. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, çarşamba günü yaptığı açıklamada çok sayıda uzmanın teknik açıdan söz konusu sevkiyatı “saçma” bulduğunu vurguladı. Peskov, “Bu tanklar da diğerleri gibi yanacak. Ancak çok pahalılar ve bedeli de öncelikle Avrupalı vergi mükelleflerince ödenecek. Amerikalılar da her zaman olduğu gibi iyi karlar elde edecek.” ifadelerini kullandı.

Zelenski: Zafere giden yolda önemli bir adım

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD’nin Ukrayna’ya yönelik açıkladığı tank desteği hakkında yaptığı açıklamada, “Zafere giden yolda önemli bir adım” dedi. Zelenski, “Bugün özgür dünya, Ukrayna’yı özgürleştirmek için daha önce hiç olmadığı kadar ortak bir amaç için birleşmiştir” dedi.

Kiev Soledar'dan çekildiğini doğruladı

Ukrayna ordusu, iki hafta önce yoğun çatışmaların ardından Rus birlikleri tarafından teslim alındığı açıklanan Soledar kasabasından çekildiklerini doğruladı. Çarşamba günü yapılan açıklamada, “aylar süren mücadeleden sonra kasabadan planlanan bir geri çekilme yapıldığı” ifade edildi. Rus ordusu ve askeri şirket Wagner, 13 Ocak’ta kendilerine bağlı birimlerin Soledar’ı ele geçirdiğini bildirmişti.



