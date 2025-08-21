Yeni Şafak
672 tonluk ve geri dönecek: 113 yıllık kilise 5 kilometre uzağa taşındı, 45 milyon Euro'ya mal oldu

672 tonluk ve geri dönecek: 113 yıllık kilise 5 kilometre uzağa taşındı, 45 milyon Euro'ya mal oldu

113 yıllık kilise 5 kilometre uzağa taşındı.
113 yıllık kilise 5 kilometre uzağa taşındı.

İsveç'in Kiruna kentindeki 113 yıllık ahşap kilise, heyelan riski nedeniyle beş kilometre ileriye taşındı. Yer değiştirmenin maliyeti 45 milyon Euro olurken kilise daha sonra eski yerine taşınacak.

İsveç’in Kiruna kentindeki 113 yıllık ahşap kilise, toprak kayması tehlikesiyle karşı karşıya kalınca 5 kilometre uzağa taşındı. İki gün süren taşıma işlemi sırasında 672 ton ağırlığındaki yapı, tekerlekli platformların üzerine oturtularak saatte yarım kilometre hızla yeni yerine ulaştı.
Yetkililer, sekiz yıllık planlama sonrası yaklaşık 45 milyon avroya mal olan yer değişikliğinin bir başlangıç olduğunu bildirdi.
Kentin tamamının da 2035 yılına kadar aynı bölgeye taşınacağı belirtildi.

Kiruna şehri, dünyanın en büyük demir cevheri madenlerinden birine ev sahipliği yapıyor. Avrupa’nın en büyük yer altı madeninin genişlemesi için yeri değiştirilen Kiruna Kilisesi için taşınmanın yapılacağı yollar 9 metreden 24 metreye genişletildi.



