672 tonluk ve geri dönecek: 113 yıllık kilise 5 kilometre uzağa taşındı, 45 milyon Euro'ya mal oldu

İsveç’in Kiruna kentindeki 113 yıllık ahşap kilise, toprak kayması tehlikesiyle karşı karşıya kalınca 5 kilometre uzağa taşındı. İki gün süren taşıma işlemi sırasında 672 ton ağırlığındaki yapı, tekerlekli platformların üzerine oturtularak saatte yarım kilometre hızla yeni yerine ulaştı.

Yetkililer, sekiz yıllık planlama sonrası yaklaşık 45 milyon avroya mal olan yer değişikliğinin bir başlangıç olduğunu bildirdi.