Dünya 8 ülkeye yaptırım uygulayan ABD NATOya katılan Kuzey Makedonyanın ticaretinin artmasını destekleyeceğiz
AMERİKA

8 ülkeye yaptırım uygulayan ABD: NATO'ya katılan Kuzey Makedonya'nın ticaretinin artmasını destekleyeceğiz

ABD yönetimi, Kuzey Makedonya'nın NATO'nun 30. üyesi olmasının bölgenin entegrasyon, demokratik reform, ticaret, güvenlik ve istikrarının artmasını destekleyeceğini belirtti. Dışişleri Bakanlığı,"Kuzey Makedonya'nın NATO'ya katılması, bu ülke hükümeti ve halkının uzun yıllardır gösterdiği çabanın bir sonucudur. Kuzey Makedonya'nın NATO üyeliği, bu bölgenin entegrasyon, demokratik reform, ticaret, güvenlik ve istikrarının artmasını destekleyecektir" dedi.

Haber Merkezi AA
NATO üyeleri ülkelerin bayrakları.
NATO üyeleri ülkelerin bayrakları.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Makedonya'nın NATO'nun 30. üyesi olmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

  • NATO'nun 70 yıldır "uluslararası barış ve güvenliğin kalesi" olduğunun ifade edildiği açıklamada, "Kuzey Makedonya'nın NATO'ya katılması, bu ülke hükümeti ve halkının uzun yıllardır gösterdiği çabanın bir sonucudur. Kuzey Makedonya'nın NATO üyeliği, bu bölgenin entegrasyon, demokratik reform, ticaret, güvenlik ve istikrarının artmasını destekleyecektir" değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Kuzey Makedonya'nın NATO'nun yüksek standartlarını karşılamaya istekli olan ve üyeliğin faydaları kadar sorumluluğunu da üstlenen ülkelere kapısının açık olduğunu gösterdiğine işaret edilerek, "NATO, 30. üyesini memnuniyetle karşılarken; biz de 5. madde kapsamında, müşterek savunma taahhüdümüzü bir kez daha vurguluyoruz" ifadesine yer verildi.

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Kuzey Makedonya'nın NATO'ya katılması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yaptığı yazılı açıklamada, "Kuzey Makedonya, bugün NATO ailesinin bir parçası oldu. 30 uluslu ve yaklaşık 1 milyar nüfuslu bir aile. Bu aile, ne tür sınama olursa olsun birlikte daha güçlü ve güvenli olduğu gerçeğine dayanan bir aile" ifadelerini kullanmıştı.

NATO Karargahı'nda 30 Mart'ta düzenlenecek törenle Kuzey Makedonya'nın bayrağı göndere çekilecek.

NATO ile Kuzey Makedonya arasında katılım protokolü, 6 Şubat 2019'da imzalanmıştı.

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