921 gaz tenekesi ile asit ve diğer kimyasal aşındırıcılar: Hong Kong'da polis protestoların yaşandığı üniversitedeki ablukaya son verdi

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde polis, protestoların yaşandığı Polytechnic Üniversitesi kampüsündeki 12 gündür sürdürdüğü ablukayı sonlandırdı.

South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre, polis ekipleri bugün öğleden önce kampüs çevresindeki kordonu kaldırdı.

Polis, kuşatma altındaki üniversite kampüsüne girdi.

Emniyet Müdür Yardımcısı Chow Yat-ming, dün ilk kez protestocuların kamp kurduğu üniversiteye giren polis ekiplerinin patlayıcı malzemeler ve tehlikeli maddeleri temizlemek için yürüttüğü çalışmaları tamamladığını bildirdi.

Polisin üniversitedeki aramaları sırasında herhangi bir protestocuya rastlanmadığını ve gözaltı işlemi yapmadığını ifade eden Chow, polisin öğle yemeğinden önce kampüsün kontrolünü okul yönetimine devredeceğini açıkladı.

OYNAT 00:18 Hong Kong'da eylemciler mancınıkla polise kiremit fırlattı Hong Kong'da devam eden protestolarda eylemciler bambudan mancınık inşa ettiler. Yine bambudan kurdukları barikatın arkasına koydukları bambu mancınık ile polise kiremit attılar. BiP'te paylaş

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921 gaz tenekesi ile asit ve diğer kimyasal aşındırıcıların bulunduğu 588 şişe ele geçirildi.

Chow, kordonun kaldırılmasının ardından kampüs çevresindeki yolların da yeniden trafiğe açılacağını belirtti.

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400 binden fazla molotofkokteyli bulundu

Polisin iki gündür sürdürdüğü aramalarda protestocuların geride bıraktığı 4 bin 80 molotofkokteyli, 921 gaz tenekesi ile asit ve diğer kimyasal aşındırıcıların bulunduğu 588 şişe ele geçirdiği kaydedildi.

Üniversite kantininden bir görüntü.

Öte yandan kampüs içinde park halindeki 44 aracın zarar gördüğü belirtildi.

Üniversitede polis ablukası 17 Kasım'dan bu yana sürüyordu. Abluka süresince yaklaşık 1100 protestocu kampüsten çıkarılmış, bunların 800'ünün gözaltına alınmış, 18 yaş altında olduğu tespit edilen yaklaşık 300 protestocu ise serbest bırakılmıştı.

Üniversitenin son hali.

Kampüs içinde yaklaşık 100 kadar protestocunun eyleme devam ettiği sanılıyordu. Bunlardan bazılarının da gizlice kampüsü terk ettiği düşünülüyordu. Dün polisin kampüse girmesinden saatler önce saklandığı yerden dışarı çıkan maskeli bir protestocu, basına içeride 20'den az kişi olduğunu söylemişti.

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Protestocular, üniversite kampüslerini işgal etmişti

Hong Kong'da yaz başından bu yana devam eden hükümet ve Çin karşıtı protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları artmıştı.

Göstericiler, 12 Kasım'da üniversite kent merkezinde yolları kapatmaya ve üniversite kampüslerini işgal etmeye başlamıştı.

Güvenlik güçleri, öğrenci ve protestocuların işgal ettiği 10'dan fazla üniversite kampüsünün çoğunda kontrolü ele almış, ancak ilerleyen günlerde işgal eylemi yalnızca Polytechnic Üniversitesi'nde devam etmişti.

İşgaller nedeniyle birçok üniversite, 2019'un son iki ayında ders yapılmayacağını duyurmuş, yüzlerce yabancı öğrenci Hong Kong'dan ayrılmıştı.

Diğer yandan Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 26 Kasım'da, Polytechnic Üniversitesi yerleşkesinde 10 gündür polis kuşatması altındaki 100 kadar protestocu öğrencinin, buradan kendi rızalarıyla ayrılıncaya kadar güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaşmayacağını bildirmişti.

Kentte hazirandan bu yana aralıklarla süren protestolarda 5 bine yakın protestocu gözaltına alındı.