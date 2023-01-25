ABD 2023'e cinnetle girdi: Üç haftada 38 katliam oldu

Seneye kaos, yıkım ve ölümle başlayan ABD cinnet getiriyor. 32 yılda 1 milyondan fazla insanın silahlı şiddet sonucu öldüğü ABD’de 2023 katliamlarla başladı. Vahşi Batı’ya dönen ülkede 2023’ün ilk 3 haftasında 38 toplu katliam yaşandı. Ocak ayında ardı ardına gelen toplu cinayetlere, son olarak Kaliforniya’daki çifte katliam eklendi. Önce 72 yaşındaki Huu Can Tran adındaki bir şahıs daha önce gittiği bir dans kursuna silahlı saldırı düzenledi. Ardından da 65 yaşındaki bir çiftlik çalışanı 2 ayrı çifliğe saldırı düzenledi. Her iki saldırıda toplam 19 kişi yaşamını yitirdi. ABD Başkanı Joe Biden, ülkede artan silahlı saldırı eylemlerinin önüne geçilebilmesi için silah teminiyle ilgili kısıtlamalar getiren yasa tasarısını onaylama konusunda Kongre üyelerine çağrıda bulundu. ABD menşeli medya kuruluşu CNN, ülkedeki toplu katliamlara ilişkin çarpıcı bir analiz yayınladı.

KORKU VE TEDİRGİNLİK

Analizde, “Cumartesi günü 11 kişi yaşamını yitirdi ve dünkü saldırıda da ölümler oldu. Henüz çok bir şey bilinmiyor fakat öfke ve korku görüntüleri artık ABD’de çok sıradan olmaya başladı. Gun Violence Archive’in verilerine göre 2023’ün ilk üç haftasında 38 benzer saldırı meydana geldi” denildi. Kalifornia’da Goshen, Baltimore ve Maryland gibi pek çok noktada katliamların gerçekleştirildiği belirtilirken, diğer bölgelerde yaşayan insanlar arasında tedirginlik ve korku ikliminin hakim olduğu ifade edildi.

ABD’de çifte katliam yapan Chunli Zhao, polis tarafından yakalandı.

REŞİT OLMAYANLAR KATLİAM YAPIYOR

American Academy of Pediatrics dergisinin Aralık 2022 sayısında yayınlanan bir araştırmaya yer veren CNN, 24 yaşından küçük ABD vatandaşları arasında en ciddi yaralanmaların ateşli silahlardan kaynaklandığı kaydedildi.Rapora göre, 2015’ten 2020’ye kadar ABD’de 18 yaşından küçük çocuklar tarafından en az 2 bin 70 silahlı saldırı düzenlendi. Bu saldırılarda 765 kişi öldü ve bin 366 kişi yaralandı.

393 MİLYON ADET SİLAH

İsviçre merkezli Small Arms Survey’nin raporuna göre, ABD’de sivillerin sahip olduğu ateşli silah sayısı 393 milyonu geçti. Veriler, Amerika’da kişi başına 1,2 silah düştüğünü ortaya koydu. Ekim 2022’de yapılan bir Gallup anketine göre ise, ABD’li yetişkinlerin yaklaşık yüzde 45’i evlerinde silah olduğunu belirtiyor. Öte yandan CNN raporunda son yıllarda silahlı saldırıların giderek arttığı belirtilirken, ABD’nin bu tür saldırılarda diğer ülkeleri geride bıraktığı da kaydedildi. CNN’deki analizde, “Bu böyle olmak zorunda değildi. Ülkeler ölümleri durdurmak için yeni yasalar getiriyor ve bunlar işe yarıyor” ifadeleri kullanıldı.



