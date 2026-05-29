ABD: Anlaşma tamam İran: Doğru değil

ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temaslarda Amerikan tarafı anlaşmanın tamamlandığını, Başkan Donald Trump'ın onayını beklediğini iddia ederken İran tarafı ise mutabakat metninin henüz hazır olmadığını bildirdi. Axios’un haberine göre, taraflar ateşkesi 60 gün uzatacak ve İran’ın nükleer programına ilişkin müzakereleri başlatacak bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya vardı. İddiaya göre anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemi geçişleri engelsiz şekilde sürdürülecek, İran ise bölgedeki mayınları 30 gün içinde kaldıracak. Tarafların ilk görüşmelerde İran’ın uranyum stoklarının geleceği ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerini ele alacağı kaydedildi. ABD'li yetkililer haberi doğruladı. Ancak yarı resmi Tesnim Haber Ajansına konuşan müzakere ekibinden bir yetkili, "Bazı Batılı kaynakların İran ile ABD'nin terörist rejimi arasında sözde 'mutabakat zaptı' metninin tamamlandığı ve sadece her iki tarafın da açıklamasını beklediği yönündeki iddialar doğru değildir ve metin henüz tamamlanmamıştır" dedi.