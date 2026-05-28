Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Basra Körfezi'nde füze alarmı: 'Çatışma olasılığından bahsediliyor'

Basra Körfezi'nde füze alarmı: 'Çatışma olasılığından bahsediliyor'

23:1628/05/2026, Perşembe
G: 28/05/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Fars Haber Ajansı, İran Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin güney bölgelerinden belirlenen hedeflere füze saldırıları düzenlediğini duyurdu
Fars Haber Ajansı, İran Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin güney bölgelerinden belirlenen hedeflere füze saldırıları düzenlediğini duyurdu

İran Silahlı Kuvvetleri, ülkenin güney bölgelerinden belirlenen hedeflere füze saldırıları düzenledi. ABD ile sabaha karşı yaşanan karşılıklı çatışmaların ardından gelen füze atışlarının, Basra Körfezi sularındaki yeni bir çatışmayla bağlantılı olabileceği belirtiliyor.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin güney bölgelerinden, belirlenen hedeflere füze saldırıları düzenlediği bildirildi.


İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansının haberinde,
"Birkaç dakika önce, İran Silahlı Kuvvetleri ülkenin güney bölgelerinden belirli hedeflere füze atışı yaptı. Bu füzelerin tam hedefi henüz bilinmiyor ancak bazı kaynaklar Fars Körfezi sularında bir çatışma olasılığından bahsediyor."
ifadelerine yer verildi.

Haberde, Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr ve Hürmüzgan eyaletlerinde patlama sesleri duyulduğuna dair haberlerin ise doğrulanmadığı aktarıldı.


İran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı yakınlarında sabaha karşı da çatışmalar meydana gelmişti.


İran devlet televizyonu, sabaha karşı ülkenin güneyindeki Bender Abbas'ın doğusundan 3 patlama sesi duyulduğunu bildirmişti.


ABD ordusu, bölgedeki ABD güçleri ve ticari deniz trafiği için tehdit oluşturduğu iddiasıyla İran'ın güneyindeki askeri bir bölgeye hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.


İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin Bender Abbas havaalanının çevresindeki bir noktaya yaptığı hava saldırısının ardından, saldırının kaynağı olan ABD hava üssünün vurulduğunu açıklamıştı.



#İran
#Hürmüz
#Patlama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Teşrik tekbirlerini unutan ne yapmalı? Teşrik tekbiri kaçırılırsa ne olur, kazası var mı, nasıl yapılır?