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Dünya ABD ile Fransa Suriyedeki muhalif Kürtleri YPG/PKK için paravan yapmak istiyor
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ABD ile Fransa Suriye’deki muhalif Kürtleri YPG/PKK için paravan yapmak istiyor

ABD ve Fransa, Suriye’nin kuzeyini işgal eden YPG/PKK’ya uluslararası arenada temsil alanı açmak için Suriye Kürt Ulusal Konseyi’ni (ENKS) paravan olarak kullanmaya hazırlanıyor. PKK ile ENKS arasında arabuluculuk yapan iki ülke ENKS’den, üyesi olduğu Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu’ndan (SMDK) ayrılmasını istedi. ENKS’nin en büyük destekçisi olan IKBY Başkanı Neçirvan Barzani de devreye sokuldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD ve Fransa, Suriye’nin kuzeyindeki işgalci örgüt YPG/PKK’ya uluslararası arenada temsil alanı açmak için Suriye Kürt Ulusal Konseyi’ni (ENKS) paravan olarak kullanmaya hazırlanıyor. Muhalif Kürt gruplar içindeki kaynakların aktardığına göre, ABD ve Fransa bir süredir arabuluculuk yaptıkları YPG/PKK ile ENKS arasındaki görüşmelerde yeni bir taleple ortaya çıktı. ABD ve Fransa, ENKS’den, üyesi olduğu Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu’ndan (SMDK) ayrılmasını istedi. Sözkonusu ülkeler bu amaçla ENKS’nin en büyük destekçisi olan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’yi devreye soktu.

ABD ve Fransa, ENKS’ye, SMDK’den ayrılması halinde bu çatı kuruluşun Kürtleri temsil kapasitesini kaybedeceğini, böylece uluslararası toplum nezdinde Kürtlerin tek temsilcisinin Suriye’nin kuzeyinde oluşturulacak yeni yapının olacağını telkin ediyor. Plan, YPG/PKK’ya, bugüne kadar uluslararası alanda dahil edilmediği siyasi süreçlere ENKS’yle kuracağı yeni yapıyı paravan yaparak katılma imkanı sunuyor. Diğer taraftan ENKS önceki gün yaptığı açıklamayla SMDK’den ayrıldığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını duyurdu.

Neçirvan Barzani

ABDİ-BARZANİ BULUŞMASI

YPG/PKK işgalindeki Haseke ilinde yaklaşık bir aydır süren müzakereler, terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile IKBY Başkanı Barzani’nin belirlediği heyetler arasında gerçekleşiyor. Özellikle ABD, Fransa ve Erbil yönetiminin girişimleriyle YPG/PKK, şu ana kadar işgalindeki bölgelerde ENKS’nin çalışma ofislerini açması, alıkonulan ENKS üyelerinin serbest bırakılması ve bölgede özgürce dolaşmaları şartlarını yerine getirmişti.

Son bir haftadır ABD ve Fransa’nın girişimleriyle yoğunlaşan görüşmelerde taraflar sözde ortak yönetim kurulmasında da büyük ölçüde uzlaşmıştı. Geriye yalnızca ENKS’ye bağlı peşmergelerin, Irak’ın kuzeyinde bulundukları yerden YPG/PKK işgalindeki alana geri dönüşü sorunu kalmıştı.

Ferhad Abdi Şahin

PEŞMERGE ŞİMDİLİK ASKIDA

Görüşmelere katılan kaynaklardan alınan bilgiye göre, peşmergelerin dönüşü konusu şimdilik ertelenerek sözde ortak yönetimin bir an evvel faaliyete geçirilmesi kararlaştırıldı. YPG/PKK, Suriye’nin kuzeyini işgal ettikten sonra muhalif ENKS üyelerinin faaliyetlerini engellemiş, silahlı unsurlarını tasfiye ettirmiş ve siyasi mensuplarının birçoğunu tutuklamıştı. Terör örgütü, ENKS ofislerine de kilit vurmuştu. ENKS, uzun yıllardır, Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisine yakınlığıyla biliniyor. ENKS çatısı altındaki irili ufaklı partiler Barzani ailesinin maddi desteği ve himayesiyle faaliyet gösteriyor.

ABD ile Fransa'dan yeni plan: YPG/PKK'yı uluslararası müzakerelere dahil edecekler
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ABD ile Fransa'dan yeni plan: YPG/PKK'yı uluslararası müzakerelere dahil edecekler
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