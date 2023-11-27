ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı: Aden Körfezi'nde bir gemiyi ele geçirmeye çalışan beş kişi yakalandı

Yemen'deki Husilerin kontrolünde olan bölgelerden ise 01.41 civarında USS Mason ve Central Park gemilerinin olduğu yöne 2 balistik füzenin ateşlendiği duyurulan açıklamada, balistik füzelerin gemilerden 10 mil uzaklıkta Aden Körfezi'ne düştüğü bilgisi paylaşıldı.