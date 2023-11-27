ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı: Aden Körfezi'nde bir gemiyi ele geçirmeye çalışan beş kişi yakalandı

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CENTCOM, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "M/V Central Park" isimli ticari geminin dün Aden Körfezi'ndeki korsanlıkla mücadelede görevli güçlerinden yardım istediği belirtildi.
Söz konusu silahlı kişilerin USS Mason destroyeri tarafından yakalandığı anlatılan açıklamada, Central Park gemisi ve mürettebatının güvende olduğuna işaret edildi.
İstihbarat şirketi Ambrey, Zodiac şirketi tarafından işletilen İsrail bağlantılı "Central Park" adlı tankerin, Aden açıklarında kimliği belirlenemeyen saldırganlar tarafından kaçırıldığını açıklamıştı.
Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrailli şirketlere ait gemileri hedef alma tehdidinde bulunmuştu.