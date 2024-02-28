ABD ve İngiltere Yemen için hayati öneme sahip Hudeyde'yi vurdu: İki hava saldırısı düzenlendi

Rothschild Hanedanlığı, 18. yüzyılın sonlarında kurduğu sistemle bugün devletlere hükmediyor. II. Abdülhamid Han'ı tahtından indirip Balfour Deklarasyonu ile İsrail'i kuran Siyonistler, bugün sadece Gazze'yi değil tüm dünyayı işgal etmiş vaziyette. Çocukları kurban ederek yaptıkları sapkın ayinlerle ölümsüz olmaya çalışanlar, O'nun huzurunda pişman olacak ama bu pişmanlık onlara hiçbir fayda vermeyecek.