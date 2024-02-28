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Dünya

ABD ve İngiltere Yemen için hayati öneme sahip Hudeyde'yi vurdu: İki hava saldırısı düzenlendi

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere güçlerinin, Yemen'in batısındaki Hudeyde kenti açıklarındaki adaya iki hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Hudeyde, uzun kıyı şeridine sahip olmasının yanı sıra hayati önemi bulunan üç limanı içermesi nedeniyle Yemen'in en önemli kentlerinden biri olarak kabul ediliyor.

07:07 - 28/02/2024 Çarşamba
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Husilere bağlı El-Mesira televizyonu haberinde, "ABD ve İngiltere, Hudeyde'ye bağlı el-Luhayye ilçesinde Lebvan Adası'na iki saldırı düzenledi." ifadesi yer aldı.


Haberde saldırıya ilişkin ayrıntı verilmezken, ABD ve İngiltere tarafından açıklama yapılmadı.


ABD ve İngiltere, son günlerde Husilerin Kızıldeniz'de İsrail ve onu destekleyen gemileri hedef almasını gerekçe göstererek Hudeyde kentine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.

Hudeyde, uzun kıyı şeridine sahip olmasının yanı sıra hayati önemi bulunan üç limanı içermesi nedeniyle Yemen'in en önemli kentlerinden biri olarak kabul ediliyor.


Kızıldeniz'deki durum


Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.


ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.


Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.


Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.


Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.


Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.




#ABD
#Hudeyde
#Husiler
#İngiltere
#Yemen
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