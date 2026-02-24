Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
ABD'de kar fırtınası hayatı felç etti: Uçuşlar iptal edildi, yüz binlerce kişi elektriksiz kaldı

ABD'de kar fırtınası hayatı felç etti: Uçuşlar iptal edildi, yüz binlerce kişi elektriksiz kaldı

10:1624/02/2026, Salı
DHA
Sonraki haber
Kar fırtınası ABD’yi esir aldı.
Kar fırtınası ABD’yi esir aldı.

ABD’nin Doğu Kıyısı’nı etkisi altına alan yoğun kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi. Pazartesi günü etkisini artıran yağışla birlikte bölgede kar kalınlığı 96 santimetreye ulaşarak rekor kırdı. Ülkede 5 binden fazla uçuş iptal edildi, milyonlarca kişi olumsuz hava koşulları nedeniyle zor anlar yaşadı.

ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerinde etkili olan şiddetli kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi'nin yaptığı açıklamalara göre; New York, New Jersey, Massachusetts ve Rhode Island eyaletlerinde kar kalınlıkları yüksek seviyelere ulaştı. Rhode Island'da kar kalınlığı 96 santimetreye ulaşarak eyalet tarihinin en yüksek seviyesini görürken, New York'taki Central Park'ta ise 50 santimetreye yaklaştı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle havacılık faaliyetlerinde aksamalar yaşandı. Uçuş takip verilerine göre, ülke genelinde 5 binden fazla uçuş iptal edildi. Özellikle New York ve Boston'daki havalimanlarında çok sayıda seferin yapılamadığı aktarıldı.

Kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle doğu yakasında 600 binden fazla ev ile iş yerinde elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi. Ayrıca, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu bazı bölgelerde acil durumlar haricinde araçla trafiğe çıkılmasına kısıtlama getirildi.




#ABD
#kar fırtınası
#uçuş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Konya kura sonuçları: 250 bin TOKİ Konya kura sonuçları listesi