Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
ABD’de kargo uçağı düştü

ABD’de kargo uçağı düştü

03:545/11/2025, Çarşamba
G: 5/11/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
ABD'de UPS Flight kargo uçağı düştü.
ABD'de UPS Flight kargo uçağı düştü.

ABD’nin Kentucky eyaletine bağlı Louisville kentinde Muhammed Ali Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış yapan bir UPS kargo uçağı kısa süre sonra kırıma uğradı. Yerleşim yeri yakınında düşen uçağın enkazında yangın çıkarken, ölü ve yaralı konusunda bir açıklama yapılmadı.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, yerel saat ile 17.15 sıralarında
Louisville Muhammed Ali Uluslararası Havalimanı
’ndan kalkış yapan
UPS kargo uçağı
kısa süre sonra kırıma uğradı. Honolulu’daki Daniel K. Inouye Uluslararası Havalimanı’na gitmek üzere havalanan uçağın havalimanı çevresindeki yerleşim yerinin yakınına düştüğü belirtildi. Uçağın düştüğü bölgede çıkan yangında alevler, kilometrelerce uzaklıktan görüldü.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

“UPS Flight 2976 adlı McDonnell Douglas MD-11 tipi uçak, 4 Kasım Salı günü yerel saatle 17.15 civarında Louisville’den havalandıktan kısa bir süre sonra düştü. FAA ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) olayı inceleyecek, soruşturmayı NTSB yürütecek ve tüm güncellemeleri paylaşacaktır.”

Kazanın ardından havalimanının uçuşa kapatıldığı öğrenildi.

#abd
#Kargo Uçağı
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
10 Kasım 2025 hangi gün, resmi tatil mi? 10 Kasım Pazartesi okullar kapalı mı, üniversitelerde ders var mı?