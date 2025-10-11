Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
ABD’de mühimmat tesisindeki patlamada 19 kişi kayıp

ABD’de mühimmat tesisindeki patlamada 19 kişi kayıp

00:4911/10/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Accurate Energetic Systems
Accurate Energetic Systems

ABD'nin bir eyaletinde yer alan Accurate Energetic Systems adlı tesiste yaşanan patlama sonrası 19 kişinin kayıp olduğu aktarıldı. Tesise 20 dakikalık mesafede olan evler patlama sonucu sallantı yaşadı.

ABD'nin Tennessee eyaletinde askeri mühimmat üreten bir tesiste meydana gelen patlamada 19 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Humphreys Bölgesi Şerifi Chris Davis, Tennessee kırsalındaki Accurate Energetic Systems adlı mühimmat üreten tesiste yaşanan patlamaya ilişkin bilgi verdi.

Patlama sonucunda hayatını kaybedenler olduğunu belirten Davis, ölü sayısına ilişkin detay vermedi.

Davis, patlama sonucu 19 kişinin kayıp olduğunu ve yetkililerin bu kişilerin aileleriyle teması sürdürdüğünü aktardı.

Davis ayrıca, yetkililerin patlamanın nedenini belirlemeye çalıştıklarını ifade etti.

Pentagon yetkilileri de patlamanın farkında olduklarını ve durumu incelediklerini kaydetti.

Olay yerine 20 dakika uzaklıktaki Lobelville bölgesinde yaşayanlar da patlama sonucu evlerinin sallandığını belirtmişti.



#ABD
#Patlama
#Enerji
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sürücü belgesi yenileme için son gün yaklaşıyor! Ehliyet yenileme işlemi zamana kadar yapılacak?