Yüzyıl sonra topraktan çıktı: Birinci Dünya Savaşı’ndan kalma olduğu anlaşıldı

Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Atalar köyünde, 1. Dünya Savaşı’ndan kalma olduğu tahmin edilen bir havan mermisi bulundu. Uzman ekiplerce yapılan incelemede, mühimmatın patlamamış olduğu belirlendi.
Edinilen bilgiye göre, Atalar Köyü Has Mahallesi’nde yaşayan bir vatandaş bahçesini temizlediği sırada toprağın altında metal bir cisim fark etti. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Jandarma tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken, olay yerine gelen bomba imha uzmanları tarafından yapılan incelemede cismin patlamamış havan mermisi olduğu belirlendi.
Kontrollü şekilde imha edildi
Patlayıcı madde, alınan tedbirlerin ardından kontrollü şekilde imha edilirken, mühimmatın menşeinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.