Yüzyıl sonra topraktan çıktı: Birinci Dünya Savaşı’ndan kalma olduğu anlaşıldı

Edinilen bilgiye göre, Atalar Köyü Has Mahallesi’nde yaşayan bir vatandaş bahçesini temizlediği sırada toprağın altında metal bir cisim fark etti. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Jandarma tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken, olay yerine gelen bomba imha uzmanları tarafından yapılan incelemede cismin patlamamış havan mermisi olduğu belirlendi.