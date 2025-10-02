Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Gümüşhane
Gümüşhane’de şarbon alarmı: 6 köye giriş çıkış yasaklandı

Gümüşhane’de şarbon alarmı: 6 köye giriş çıkış yasaklandı

17:072/10/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde şarbon hastalığı şüphesiyle 6 köyde hayvan giriş çıkışı durduruldu.

Gümüşhane Söğüteli Köyünde 2 büyükbaş ölümünün ardından şarbon şüphesiyle hayvanlardan alınan numuneler laboratuvara gönderildi.

Şarbon hastalığı şüphesi üzerine Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ilçeye bağlı başta Söğüteli köyü olmak üzere Ekinciler, Arpacık, Yaylalı, Sarıbaba ve Kuşluk köylerini gözetim altına aldı.

Bahse konu 6 köyde ikinci bir ilana kadar köylere hayvan giriş ve çıkışları yasaklanırken alınan tedbirlere uymayanlar hakkında 5996 sayılı kanunun 36. Maddesi gereğince idari yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Diğer yandan ölen 2 hayvan kireçlenerek usulüne uygun olarak derin kuyulara gömüldü.

Kürtün’de geçtiğimiz günlerde de şap hastalığı şüphesi nedeniyle Kürtün ilçesine bağlı Yukarı Karadere, Beytarla, Tilkicek, Aktaş ve Sapmaz köylerine hayvan giriş çıkış ve hareketleri kısıtlanmıştı.



#Gümüşhane
#Şarbon Hastalığı
#hayvancılık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
32. Dönem POMEM 3. yedek planlama sonuçları açıklandı: İşte E-Devlet sonuç ekranı