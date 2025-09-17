1- Dengeli beslenme bağışıklık için ilk adım





Çocukların bu dönemi daha sağlıklı atlatabilmesi için beslenmenin önemine değinen Uzm. Dr. Polat, "Çocuğun tabağında mutlaka bir protein kaynağı, bir sebze veya meyve, bir süt ürünü ve sağlıklı yağ bulunmalıdır. Renkli sebze ve meyveler vitamin ve antioksidan açısından zengindir. Süt ürünleri bağırsak florasını destekler, tam tahıllar lif ve B vitaminleriyle bağışıklığa katkı sağlar. Rafine şeker ve paketli gıdalar ise bağışıklığı zayıflatır" dedi.



