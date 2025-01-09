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ABD'de Trump'ın otelinin önündeki patlamayla alakalı yapay zeka detayı

ABD'de Trump'ın otelinin önündeki patlamayla alakalı yapay zeka detayı

13:469/01/2025, Perşembe
DHA
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ABD medyasına bilgi veren yetkililer, araçtaki kişinin ABD ordusundan Matthew Alan Livelsberger olduğunu açıklamıştı.
ABD medyasına bilgi veren yetkililer, araçtaki kişinin ABD ordusundan Matthew Alan Livelsberger olduğunu açıklamıştı.

Las Vegas'ta Trump'a ait otelin önünde Tesla aracını patlatan 37 yaşındaki asker Matthew Alan Livelsberger'in, eylemi gerçekleştirirken yapay zeka kullandığı açıklandı.

Las Vegas Clark County Şerifi Kevin McMahill, düzenlediği basın toplantısında Livelsberger'in saldırıyı planlamak için yapay zekadan faydalandığını bildirdi.


Açıklamada, "Yapay zekanın bir noktada hayatımızın her alanında oyunun kurallarını değiştireceğini biliyorduk. Sanırım bu, ABD topraklarında yapay zekanın bir bireyin belirli bir patlayıcı cihazı kurmasına yardımcı olmak ve bilgi edinmek için kullanıldığı ilk olay” ifadeleri yer aldı.



Otelin önündeki patlama

1 Ocak'ta yerel saatle sabah 08.15 sularında Las Vegas'taki Trump otelinin önünde Tesla marka bir araç patlayarak yanmış, olayda araçta bulunan kişi hayatını kaybetmiş ve civardaki 7 kişi de hafif şekilde yaralanmıştı.


ABD medyasına bilgi veren yetkililer, araçtaki kişinin ABD ordusundan Matthew Alan Livelsberger olduğunu açıklamıştı.


Las Vegas Clark County Şerifi Kevin McMahill ise Livelsberger'in, aracın patlamasından önce kafasına ateş ettiği ve silahın ayaklarının dibinde bulunduğu bilgisini paylaşmıştı.


#Donald Trump
#ABD
#Tesla

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