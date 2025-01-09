ABD'de Trump'ın otelinin önündeki patlamayla alakalı yapay zeka detayı

Açıklamada, "Yapay zekanın bir noktada hayatımızın her alanında oyunun kurallarını değiştireceğini biliyorduk. Sanırım bu, ABD topraklarında yapay zekanın bir bireyin belirli bir patlayıcı cihazı kurmasına yardımcı olmak ve bilgi edinmek için kullanıldığı ilk olay” ifadeleri yer aldı.