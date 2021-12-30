Dünya ABDdeki bir işletmeden İslamofobik uygulama Beyzbol şapkası takabilirsin ama başörtüsünü çıkarmalısın
AMERİKA

ABD'deki bir işletmeden İslamofobik uygulama: Beyzbol şapkası takabilirsin ama başörtüsünü çıkarmalısın

ABD'nin Missouri eyaletinde yer alan Frontier Justice isimli poligon, Müslüman bir kadının işletmeye girebilmesi için başörtüsünü çıkarması istedi. İşletme yetkilileri, kıyafet yönetmeliğine göre atış yapacak kişilerin 'güvenlik gereği' en fazla beyzbol şapkası kullanabileceklerini savunarak Barakat'ın poligonu kullanmasına izin vermedi. Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) şubesine başvuran Barakat, Kansas City Federal Mahkemesine, 'dini özgürlüğünün ihlal edilerek ayrımcılık yapıldığı' gerekçesiyle söz konusu işletme aleyhine dava açtı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
ABDdeki bir işletmeden İslamofobik uygulama: Beyzbol şapkası takabilirsin ama başörtüsünü çıkarmalısın
İşletmenin girişinde yer alan 'Freedom' (Özgürlük) ifadesi dikkat çekiyor.

ABD’nin Missouri eyaletinde, başörtülü olduğu için poligona alınmayan Müslüman kadın işletme aleyhine dava açtı. Dava dilekçesine göre, eyaletin Kansas City şehrinde, eşi ile Frontier Justice isimli poligona giden Rania Barakat adlı Müslüman kadının işletmeye girebilmesi için başörtüsünü çıkarması istendi.

'BEYZBOL ŞAPKASI OLUR BAŞÖRTÜSÜ OLMAZ'

  • İşletme yetkilileri, kıyafet yönetmeliğine göre atış yapacak kişilerin güvenlik gereği en fazla beyzbol şapkası kullanabileceklerini savunarak Barakat'ın poligonu kullanmasına izin vermedi.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) şubesine başvuran Barakat, Kansas City Federal Mahkemesine, dini özgürlüğünün ihlal edilerek ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle söz konusu poligon aleyhine dava açtı.

ABD'de Müslüman gençlerin yüzde 60'ından fazlası dini ayrımcılıktan şikayetçi
DÜNYA
ABD'de Müslüman gençlerin yüzde 60'ından fazlası dini ayrımcılıktan şikayetçi

DAHA ÖNCE DE BİRÇOK MÜSLÜMAN KADINA İZİN VERİLMEMİŞ

  • CAIR yetkilileri, Frontier Justice isimli poligonun daha önce de aynı gerekçeyle birçok defa başörtülü Müslüman kadınların işletmeyi kullanmasına izin vermediğini kaydetti.

Rania Barakat
Rania Barakat

Frontier Justice yetkilileri ise Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, atış sırasında silahtan çıkacak kıvılcımla başörtüsünün alev alabileceğini savunarak müşterilerin güvenliği için kıyafet yönetmeliğini herkese uyguladıklarını iddia etti.

ABD'li Müslüman vekilden İslamofobi hamlesi: Özel temsilci atanması için yasa tasarısı sundu
DÜNYA
ABD'li Müslüman vekilden İslamofobi hamlesi: Özel temsilci atanması için yasa tasarısı sundu
Dolmabahçede ikinci perde

Dolmabahçe'de ikinci perde

​Mücadelenin canlı anlatım sayfasını takip etmek için tıklayın.
İstanbul sise teslim

İstanbul sise teslim

Akşam saatlerinde etkili oldu.
Araç sahipleri dikkat: Cezası yeni yılda 2 bin 815 lira oldu

​Türkiye'nin 30 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

​Milli Eğitim Bakanı Özer: Emrivaki görüşme talebini karşılamamız beklenmesin

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.