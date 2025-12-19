AB’den Ukrayna'ya 90 milyar avroluk destek kredisi

Burada konuşan Costa, “Ukrayna'ya önümüzdeki 2 yıl için 90 milyar avro sağlama kararını onayladık. Ukrayna'ya AB bütçesi tarafından desteklenen bir kredi sağlayacağız. Bu, Ukrayna'nın acil mali ihtiyaçlarını karşılayacak ve Ukrayna bu krediyi ancak Rusya tazminat ödedikten sonra geri ödeyecek” ifadelerini kullandı.