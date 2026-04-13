ABD'li senatörden Netanyahu’ya rest: Silah satışını durdurma hamlesi

22:0713/04/2026, Pazartesi
AA
Sanders, yarım milyar dolarlık satışa engel istiyor.
ABD’li Senatör Bernie Sanders, Gazze’de yaşananlara dikkat çekerek İsrail’e yapılacak yeni silah satışlarını engellemeyi hedefleyen bir yasa tasarısı sunacağını açıkladı. Yaklaşık yarım milyar dolarlık bomba ve buldozer satışının durdurulması için Senato’yu zorlayacağını belirten Sanders, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’ya sert eleştiriler yöneltti.

ABD'li Senatör Bernie Sanders, "Gazze'deki soykırıma" dikkati çekerek, ABD'nin İsrail'e silah satışının engellenmesi amacıyla bir tasarı sunacağını ve tasarının oylanması için uğraşacağını açıkladı.

Bağımsız Vermont Senatörü Sanders, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail yönetimini ve ona destek veren ABD yönetimini hedef aldı.

"Satışı engellemek için zorlayacağım"

Sanders, açıklamasında, "Bu hafta, İsrail ordusuna yaklaşık yarım milyar dolar değerinde bomba ve buldozer satışını engellemek için bir yasa tasarısı oylaması yapılması için zorlayacağım." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hedef alan ABD'li Senatör, "Gazze'de soykırım suçunu işleyen aşırılıkçı Netanyahu hükümetinin, Amerikan vergi mükelleflerinden daha fazla askeri desteğe ihtiyacı yok." değerlendirmesini yaptı.

Sanders, ocak ayında, İsrail'e yaklaşık 660 milyon dolarlık bomba satışını engellemek için ortak bir silah satışının reddedilmesi tasarısını sunmuş, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'da tasarı kabul edilmemişti.

Özellikle Demokrat Kongre üyeleri, ABD'nin İsrail'e silah tedarikini durdurmasını ve İsrail'in askeri eylemlerine ortak olunmaması çağrısında bulunuyor.



