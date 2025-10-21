Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Almanya'da ırkçılık karşıtı gösteri: Başbakan Merz protesto edildi

Almanya'da ırkçılık karşıtı gösteri: Başbakan Merz protesto edildi

22:2421/10/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, partisi olan Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin genel merkezi önünde protesto edildi
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, partisi olan Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin genel merkezi önünde protesto edildi

Almanya'da CDU Partisi genel merkezi önünde toplanan binlerce kişi Başbakan Friedrich Merz'in düzensiz göçmenlere karşı sözleri protesto etti. Gösteriye katılan aktivist Luisa Neubauer, "Dahil olmadığımız ayrımcı ve tamamen ırkçı ifadeler, mazeret olarak gösteriliyor ve gerekçe olarak kötüye kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, düzensiz göçmenlere ilişkin sözleri nedeniyle protesto edildi.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi'nin genel merkezi önünde toplanan yaklaşık 5 bin kişi, Başbakan Merz'in düzensiz göçmenlerin
"şehir manzarasında sorun"
olmaya devam ettiğine ilişkin ifadelerini protesto etti.
Gösteriye katılan çevre aktivisti Luisa Neubauer, yaptığı konuşmada,
"Dahil olmadığımız ayrımcı ve tamamen ırkçı ifadeler, mazeret olarak gösteriliyor ve gerekçe olarak kötüye kullanılıyor."
dedi.
Göstericiler,
"Irkçılık şehir manzarasında bir sorundur"
,
"Renkli bir şehir manzarası için kızlar"
,
"Şehir manzarası sorunumuz yok, ırkçılık sorunumuz var"
,
"Kızlar Merz'e karşı"
,
"Şehir manzarası sorunu Nazilerdir"
yazılı pankartlar açtı.

Ne olmuştu

Potsdam kentinde 14 Ekim'de düzenlenen etkinlikte, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) yükselişi hakkında bir soruyu değerlendiren Merz, göç politikasındaki önceki başarısızlıkların düzeltildiğini ve ilerleme kaydedildiğini belirtmişti.

Merz,
"Ancak elbette şehir manzarasında bu sorun hala devam ediyor ve bu nedenle İçişleri Bakanımız şu anda daha büyük ölçekte sınır dışı işlemlerini mümkün kılmak ve yürütmek için planlar üzerinde çalışıyor."
ifadesini kullanmıştı.

Yeşiller ve Sol Parti, bu açıklamalarının ardından Merz'e sert eleştiriler yöneltmişti.

Merz de eleştirilere rağmen ifadelerini bir kez daha savunmuş ve
"Geri çekeceğim hiçbir şeyim yok."
demişti.

Şansölye, şehirlerdeki manzaralara ilişkin durumu kızlarına soran herkesin sözleriyle ne demek istediğini anlayacağını kaydetmişti.

Muhalefet temsilcileri, Merz'in ifadelerinin tüm göçmenleri genel şüphe altında bıraktığını ve onlara suçlu muamelesi yaptığını belirtmişti.



#Almanya Başbakanı Friedrich Merz
#Düzensiz Göçmenler
#Protesto
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cumhuriyet Bayramı 2025: 29 Ekim tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü? Tatil takvimi netleşti