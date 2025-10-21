Almanya'da ırkçılık karşıtı gösteri: Başbakan Merz protesto edildi

Almanya'da CDU Partisi genel merkezi önünde toplanan binlerce kişi Başbakan Friedrich Merz'in düzensiz göçmenlere karşı sözleri protesto etti. Gösteriye katılan aktivist Luisa Neubauer, "Dahil olmadığımız ayrımcı ve tamamen ırkçı ifadeler, mazeret olarak gösteriliyor ve gerekçe olarak kötüye kullanılıyor." ifadelerini kullandı.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, düzensiz göçmenlere ilişkin sözleri nedeniyle protesto edildi.
Ne olmuştu
Potsdam kentinde 14 Ekim'de düzenlenen etkinlikte, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) yükselişi hakkında bir soruyu değerlendiren Merz, göç politikasındaki önceki başarısızlıkların düzeltildiğini ve ilerleme kaydedildiğini belirtmişti.
Yeşiller ve Sol Parti, bu açıklamalarının ardından Merz'e sert eleştiriler yöneltmişti.
Şansölye, şehirlerdeki manzaralara ilişkin durumu kızlarına soran herkesin sözleriyle ne demek istediğini anlayacağını kaydetmişti.
Muhalefet temsilcileri, Merz'in ifadelerinin tüm göçmenleri genel şüphe altında bıraktığını ve onlara suçlu muamelesi yaptığını belirtmişti.