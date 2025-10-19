37. Avrupa Kur’ân-ı Kerîm Tilavet Yarışması sonuçları belli oldu

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) İrşad Başkanlığı tarafından düzenlenen 37. Avrupa Kur’ân-ı Kerîm Tilavet Yarışması’nın sonuçları belli oldu. Yarışmada birincilikleri 10-13 yaş grubunda Güney Hollanda Bölgesi’nden Hüseyin Bündar ile 14-18 yaş grubunda Belçika Bölgesi’nden Bedirhan Şahin kazandı. Burak Yılmaz’ın takdim etiiği yarışma, 36. Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması 14-18 Yaş Grubu Birincisi Abdulkerim Gebeş’in okuduğu tilavet ile başladı. Yarışmada 40 yıllık bir maziye sahip Kur’ân-ı Kerîm Tilavet Yarışmalarında şimdiye kadar birinci gelen yarışmacılara teşekkür plaketi verildi.

Birinci Olan Yarışmacılar

37. Avrupa Kur’ân-ı Kerîm Tilavet Yarışması finalinde Güney Hollanda’dan Hüseyin Bündar 10-13 Yaş Kategorisinde birinciliği alırken bu grupta ikinciliği Viyana’dan M. Emin Durgun, üçüncülüğü Württemberg Bölgesi’nden Umeyr Bayman ve dördüncülüğü de Kuzey Bavyera Bölgesi’nden Ali Dündar aldı.

14-18 Yaş Kategorisinde birinciliği Belçika’dan Bedirhan Şahin alırken bu grupta ise ikinciliği Hamburg’tan Bünyamin Haydar, üçüncülüğü Hamburg Bölgesi’nden Abdullah Morina ve dördüncülüğü de Ruhr-A Bölgesi’nden M. Cihad Romanoğlu aldı.

Yarışma Jüri başkanlığını IGMG Kur’an Eğitimi ve Hafızlık Sorumlusu Kurra Hafız Gürsel Turhan yaptı. Diğer üyeler arasında ise Kıraat Hocası Kurra Hafız Dr. Naci Demirci ile Kurra Hafız İsmail Hakkı Tavman ve Emekli İmam Hatip Kurra Hafız Musa Çetintaş yer aldı.

21 Genç İmam Hatip İcazetini Aldı

Avrupa Kur’ân-ı Kerîm Tilavet Yarışması çerçevesinde IGMG camilerinde yetişip yıl içerisinde yine IGMG camilerinde imamlığa başlamış olan 21 genç imam hatibin icazet belgeleri kendilerine takdim edildi. İmamlarla ilgili takdimi IGMG Genel Başkan Danışmanı Ramazan Uçar yaptı.

“Oku, Kalk ve Uyar”

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün yarışma sonrasında aileleri ve hocaları dahil olmak üzere yarışmacıları tebrik etti. Ergün “Kur'an sadece dilimizden dökülen kelimelerden ibaret değildir. Onun ruhunu, manasını ve mesajını anlamak, hayatımıza yön vermesini sağlamak, Kur’an’ın manasını gönüle indirmek esastır.” dedi.

Kur'an'ın ilk emri olan "Oku!" emrine dikkat çeken Ergün, okumanın sadece lafızları okumak değil, aynı zamanda düşünmek, tefekkür etmek ve ibret almak anlamlarına geldiğini belirtti. Ergün şöyle dedi: “Okuyun ama sadece tilavet ederek değil. Kur’an’ın ilk ayeti ‘Yaratan Rabbinin adıyla oku’. Oku, kainatı okumaktır. Kur'an'ı dilimizle okumalı, aklımızla tercüme etmeli, sadra indirmeli ve kalbimizle dersler çıkarmalıyız.” Ergün, bu yarışmaların anladıklarıyla bilinçlenme ve nihayetinde Kur’anî bir bilinçle hayatı şekillendirme noktasında bir fırsat olduğuna da dikkat çekti.

Müddesir Suresi’nde “Kalk ve uyar” ayetine de atıfta bulunan Ergün, “Oku ve kalk ve uyar” ayetleri olmak üzere bu iki ayetin bu yarışmanın özeti olduğunu vurguladı.

Yarışmalar Kur’an’ı Temsil Etmeye Teşviktir

Ergün konuşmasını “Bugün burada bir araya gelmiş olmamız, Kur'an'ın bizdeki tecessümüdür. Salih amel ortaya koymayan iman, köksüz bir ağaca benzer. Bu nedenle, Kur'an'ı sadece okumakla yetinmeyip, onun mesajını yaşamak ve yaşatmak için gayret göstermeliyiz. Zihnimizi ve kalbimizi Kur'an'la beslemeli, aydınlanmış bir zihinle, nurlanmış bir kalple tüm dünyaya iyiliği ve güzelliği yaymalıyız.” ifadeleriyle sürdürdü. IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün teşkilatın 1985 yılında başlattığı Kur’an yarışmasını “Kur’an’ı sevdirme, güzel okuma, tecvid üzere okuyarak, anlayarak, sevdirerek okutma yarışması” olarak tanımladı.

Ergün bu yarışmalarda Kur’an’ın güzel okuması kadar önemli olanın Kur’an’ın güzel temsil edilmesi olduğuna vurgu yaptı. Ergün “Bu gençlerimiz Hz. Muhammed’in temsilcileri olurlarsa bu yarışmalar hedefine ulaşmış demektir.” dedi.

Barış ve Hoşgörünün Anahtarı Kur’an’dır

“Kur’an adil olmayı bize emreder.” diyen Ergün, yeryüzünde yaşanan acılara da değindi. Kur’an’ın insanları Hz. Âdem’in çocukları olarak kardeş olduğunu söylediğine vurguda bulunan Genel Başkan, Kur’an’ın sadece Müslümanlara değil yeryüzünde herkese yaşama hakkı tanıdığını bu yönüyle de Gazze’de, Doğu Türkistan’da, Ukrayna’da ve dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan savaş ve zulümlerin Kur’an anlayışı ve “ruhu”yla biteceğini kaydetti. Ergün bu bilinçle insanlığın Kur’an’ı yeniden anlamaya ve yeniden yaşamaya ihtiyacı olduğuna işaret etti.

En hayırlı yarışmanın, Allah yolunda yapılan hizmetler olduğunu, IGMG mensuplarının bu yarışın en önünde gittiğini de söyleyen Kemal Ergün "İnsanlar inandık demekle imtihandan geçirilmeden bırakılacaklarını mı sandılar?" mealindeki Ankebût Suresinin, 2. ayetini de hatırlattı. Ergün sözlerini “İman, hayatımızın her alanında mücadele etmemizi gerektiren bir sorumluluktur. Bu salonda yankılanan her ses, her tilavet, işte bu mücadelenin ve bu iddia sahipliğinin en büyük göstergesidir. Gençlerimizin Kur'an'a olan bu sevdası, İslam medeniyetinin bu toprakların asli unsuru olduğunun en büyük müjdesidir.” şeklinde tamamladı.

“IGMG Varlığını Kur’an’a Adamış Bir Teşkilattır”

IGMG İrşad Başkanı Celil Yalınkılıç da bu yarışmanın Kur’an’a hizmet yarışması olduğunu, Kur’an’a hizmetin ise en şereflerin en büyüğü olduğunu ifade etti konuşmasında, Avrupa’da bu Kur’an yarışmasını başlatan öncülere teşekkür etti.

“Bugün bu topraklarda kendinden emin, sağlam bir iman sarsılmaz bir irade ile Allah diyenler varsa ve edebiyle, ahlakıyla bu topluma artı değer katan bir nesil yetiştiyse bu kurucu öncü kuşağın samimiyeti ve üstün gayretiyle olmuştur.” diyen Yalınkılıç, IGMG’nin kuruluşundan beri varlığını, benliğini ve imkanlarını Kur’an’a hizmet yoluna adamayı kulluk vazifesi bilmiş ve bu uğurda hiç bir fedakarlıktan çekinmemiş bir teşkilat olduğunu da söyledi.

“Kur’an’ı insanlığın ve Müslümanların gündemine ısrarla taşımak, özellikle genç nesiller için kuranı bir çekim merkezi haline getirmek, her daim örnek alınası hayat düsturu olduğunu hatırlamak için bu yarışmaları organize ediyoruz.” diyen Celil Yalınkılıç teşkilat uhdesindeki hafızlık hizmetlerini de şu şekilde anlattı: “Avrupa’nın yaygın eğitim sistemi içerisinde hafızlık çalışması yapılabilir mi diye tartışılırken, evet bugün 28 bölgemizde, 103 hafızlık kurumumuzda 2644 evladımızla hafızlık eğitimi yapıyoruz. Bugün camilerimizde farklı meslek alanlarında hafız birçok kardeşimiz teşkilat çalışmalarında aktif vazife almak suretiyle hizmet etmektedirler.”















