Antalya’da hükümlü Kur’an-ı Kerim’i ezberleyerek hafız oldu

"Bugün burada aldığı eğitimle hafız olan hükümlü kardeşimizin icazetine şahitlik etmek için bulunuyoruz. İnsan hayatında başına her türlü şey gelebilir, ancak hayat kaldığı yerden devam eder, bulunduğun noktada takılıp kalmamak, ümitsizliğe kapılmadan, yılmadan hayatımızın kalan kısmında ailemizin, sevdiklerimizin bizlerle gurur duyacağı, takdir edebileceği işler yapmalıyız. Bu kapsamda Ceza İnfaz Kurumlarımızda Diyanet İşleri Başkanlığımızla yapılan protokol kapsamında yürütülen Hafızlık eğitimlerini çok önemsiyorum. Hayatınızın bir dönemi buralarda geçmekte bu zaman zarfında muhasebe yapmak hepiniz için çok önemli, bizlerin de sizlerin de hatalarımız vardır, asıl olan sonraki hayatımızda bu hatalardan ders çıkarmak bir daha bu hataları yapmamaktır. Hepinizin dışarıda aileleri var, onlar üzülüyorlar, dertleniyorlar, onlara bu sıkıntıları yaşatmayalım, bulunduğumuz ortamı bir fırsata çevirerek kurumlarımızda özellikle çok önemsediğimiz ve destek olduğumuz manevi rehberlik çalışmalarımıza aktif katılım sağlayalım, bu faaliyetler dini ve manevi duygularımızı geliştirdiği gibi bu faaliyetlere katılımınız iyi hal değerlendirmelerinde ödüllendirilmektedir. Bu vesileyle hafızlık icazetini alan hükümlü kardeşimizi tebrik ediyor, hafızlık eğitimine hala devam eden ve başlamak isteyen hükümlülerimize de başarılar diliyor en kısa zamanda muvaffak olmalarını diliyorum"