Bu çiçeği koparana 557 bin TL ceza

17:3511/10/2025, Cumartesi
IHA
557 bin 212 TL para cezası bulunan Sultan Çiğdemi’ne yönelik sahada kontroller gerçekleştirdi.
Jandarma ekipleri, Aydın’ın Koçarlı ilçesinde yetişen ve koparılması halinde 557 bin 212 TL para cezası bulunan Sultan Çiğdemi’ne yönelik sahada kontroller gerçekleştirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca "Endemik Türlerin Kontrolü" faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyette Koçarlı ilçesi Mersinbelen sınırları içerisinde yetişen, koparılması ve zarar verilmesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanunun madde 20 K bendi gereğince 557 bin 212 lira idari para cezası olan endemik bitkiler hususunda vatandaşlara gerekli bilgilendirmeler yapıldı.


Endemik bitki türünden olan, çiçeklenme döneminde bulunan ve sonbahar mevsiminde ilk yağmurların ardından 15 gün açık kalan Sultan Çiğdemi için yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa raslanmazken, kontrollerin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi.



#Sultan Çiğdemi
#Çevre
#Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı
#Endemik bitki
#Sultan Çiğdemi cezası
