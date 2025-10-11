Yeni Şafak
Ankara'da feci olay: Oto tamircisi iş yerindeki araçta ölü bulundu

17:3011/10/2025, Cumartesi
G: 11/10/2025, Cumartesi
AA
İş yerini yaklaşık bir ay önce devraldığı öğrenildi.
İş yerini yaklaşık bir ay önce devraldığı öğrenildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde oto tamircisi iş yerindeki araçta ölü bulundu.

Ankara’nın Çubuk ilçesinde bir oto tamircisi, iş yerinde bulunduğu araç içinde yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki oto tamirhanesinin sahibi Yaşar Resim'den (25) haber alamayan yakınları iş yerine geldi.

Dükkanda yoğun egzoz dumanıyla karşılaşan yakınları, çalışır vaziyetteki araç içinde Resim’in hareketsiz olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Resim'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği değerlendirilen gencin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan Resim'in iş yerini yaklaşık bir ay önce devraldığı öğrenildi.



