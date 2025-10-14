Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
FETÖ/PDY mensubu 13 şüpheliye KPSS soruşturması: Gözaltına alındılar

FETÖ/PDY mensubu 13 şüpheliye KPSS soruşturması: Gözaltına alındılar

08:0714/10/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

2008 ve 2011/1 Adli Yargı sınavları ile 2010 KPSS sınav sorularının sınavdan önce FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne mensup şahıslar tarafından temin edildiğine ilişkin 13 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; 2008 ve 2011/1 Adli Yargı sınavları ile 2010 KPSS sınav sorularının sınavdan önce FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne mensup şahıslar tarafından temin edildiğine ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında yapılan ifade analizlerinde sınavdan önce sınav sorularını aldığı-verdiği şeklinde haklarında beyan bulunan 8 ihraç edilmiş kamu görevlisi şüpheli, örgüt mensuplarınca KPSS’ye yönelik oluşturulan çalışma evlerinde kalan 1’i aktif kamu çalışanı, 1’i özel sektör çalışanı olmak üzere 2 şüpheli, Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 3 özel sektör çalışanı şüpheli olmak üzere toplam 13 şüphelinin, Ankara merkezli 7 ilde, 14 Ekim tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmaları kararı verildi.


Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.




#fetö
#pdy
#kpss
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS-2025/5 başvuru sonuç ekranı