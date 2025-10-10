Yeni Şafak
FETÖ hükümlüsü akraba ziyaretine giderken yakalandı

12:1210/10/2025, vendredi
DHA
Gözaltına alınan İ.B. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Gözaltına alınan İ.B. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

FETÖ'den hüküm giyen ve Gaziantep'e geldiği belirlenen İ.B., akraba ziyaretine giderken yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'FETÖ üyesi olma' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ve hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan İ.B.'nin Gaziantep'e geldiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, araştırma sonucu İ.B.'yi akraba ziyaretine giderken yakaladı. Gözaltına alınan İ.B. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



