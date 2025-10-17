Almanya’dan SAFE desteği

Bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek Wadephul, temaslarında savunma, enerji ve Gazze’deki ateşkes sürecine ilişkin başlıkları masaya yatıracak.

Edinilen bilgilere göre Türkiye, Avrupa’da geliştirilecek yeni güvenlik stratejilerinin “NATO şemsiyesi altında ve eşgüdüm içinde yürütülmesi gerektiği” yönündeki tutumunu Almanya tarafına açık şekilde aktaracak. Türkiye, ittifak dışı girişimlere mesafeli dururken NATO içindeki koordinasyonun güçlendirilmesinden yana pozisyon alıyor. Savunma sanayiinde ortak çalışma başlıklarının da gündeme geleceği görüşmede, AB’nin SAFE mekanizması kapsamında Almanya ile üçüncü ülkeleri de kapsayan projelerde iş birliği imkânlarının değerlendirilmesi bekleniyor.