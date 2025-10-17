Yeni Şafak
Almanya’dan SAFE desteği

Canberk Doğan
04:0017/10/2025, Cuma
G: 17/10/2025, Cuma
Johann Wadephul
Johann Wadephul

Türkiye’nin Avrupa Güvenlik Eylem Programı (SAFE) kapsamına dâhil olması için hafta başında Atina’ya ziyarette bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul’ün sıradaki durağı Türkiye.

Bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek Wadephul, temaslarında savunma, enerji ve Gazze’deki ateşkes sürecine ilişkin başlıkları masaya yatıracak.

SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ DE MASADA

Edinilen bilgilere göre Türkiye, Avrupa’da geliştirilecek yeni güvenlik stratejilerinin “NATO şemsiyesi altında ve eşgüdüm içinde yürütülmesi gerektiği” yönündeki tutumunu Almanya tarafına açık şekilde aktaracak. Türkiye, ittifak dışı girişimlere mesafeli dururken NATO içindeki koordinasyonun güçlendirilmesinden yana pozisyon alıyor. Savunma sanayiinde ortak çalışma başlıklarının da gündeme geleceği görüşmede, AB’nin SAFE mekanizması kapsamında Almanya ile üçüncü ülkeleri de kapsayan projelerde iş birliği imkânlarının değerlendirilmesi bekleniyor.



