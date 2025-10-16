Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan büyükelçileri Külliye'de kabul edecek

16/10/2025, Perşembe
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde dört ülkenin yeni büyükelçilerini kabul edecek.

, yoğun mesaisine bugün de devam ediyor. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde dört ülkenin büyükelçilerini kabul edecek.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güven Mektubu Takdim Törenleri kapsamında ilk olarak Meksika Büyükelçisi Francisco Javier Diaz De Leon'u kabul edecek.


Erdoğan, daha sonra sırasıyla Mısır Büyükelçisi Wael İbrahim Ali Badawi el Sheikh, Sri Lanka Büyükelçisi Niluka Kadurugamuwa ve Litvanya Büyükelçisi Marius Janukonis'in güven mektuplarını teslim alacak.


Görevlerine resmen başlayacaklar


Büyükelçilerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sunmasının ardından, büyükelçilik mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirilmesi bekleniyor.


Büyükelçiler, güven mektuplarını sunmalarıyla Türkiye'deki görevlerine resmen başlamış olacak.






