Batı medyası yazdı: Erdoğan Gazze'deki ateşkeste stratejik aktör

Tüm dünyanın yakından takip ettiği bu imza töreninde gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerindeydi.

"Türkiye Cumhurbaşkanı, dengeleyici tavrına sadık kalarak, Gazze barış anlaşmasında kilit bir aktör olarak kendini kanıtladı."

"Hem ölçülü hem de memnun"

Türkiye Cumhurbaşkanı, 13 Ekim Pazartesi günü, Şarm el-Şeyh'te, dünya kameraları önünde İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasını imzaladı. Donald Trump'ın solunda, Emir Temim bin Hamad el-Sani ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin tam karşısında oturan Erdoğan, hem ölçülü hem de memnun bir gülümseme sergiledi.