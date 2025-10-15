Yeni Şafak
Batı medyası yazdı: Erdoğan Gazze'deki ateşkeste stratejik aktör

Lokman Özdemir
12:5815/10/2025, Çarşamba
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın Şarm El Şeyh şehrinde düzenlenen Barış Zirvesi'nde
Mısır’da gerçekleştirilen Gazze zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rolü Batı basınında da dikkat çekti. Fransız Le Figaro gazetesi, Erdoğan’ı “Ateşkesin stratejik aktörü Recep Tayyip Erdoğan” başlığıyla gündeme taşıdı.

Gazze’de iki yıl süren İsrail saldırılarının ardından bombalar durdu.


Yaklaşık 70 bin sivilin hayatını kaybettiği bu trajik süreç, Türkiye’nin aktif diplomatik çabalarıyla ateşkesle son buldu. Ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde
"Şarm el-Şeyh Anlaşması"
nın imza töreni gerçekleştirildi.


  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, anlaşmayı imzaladı.

Tüm dünyanın yakından takip ettiği bu imza töreninde gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerindeydi.

Ateşkes sürecinde kilit rol oynayan Türkiye'nin Batı ülkelerinin önünde masada olması, tüm dünya medyasının gündemindeydi.



"Erdoğan barışta stratejik aktör"


Bu tarihi anların Batı medyasındaki etkisi devam ediyor.


Bu kapsamda Fransız Le Figaro gazetesi,
"İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin stratejik aktörü Recep Tayyip Erdoğan"
başlıklı bir makale yayınlayarak Türkiye ve Erdoğan'ın barıştaki rolünü anlattı.


Barışta Türkiye'nin rolüne dikkat çekilen makalede,
"Türkiye Cumhurbaşkanı, dengeleyici tavrına sadık kalarak, Gazze barış anlaşmasında kilit bir aktör olarak kendini kanıtladı."
ifadelerine yer verildi.

"Hem ölçülü hem de memnun"


İmza masasının tasvir edildiği makalede, şu ifadeler kullanıldı:


Türkiye Cumhurbaşkanı, 13 Ekim Pazartesi günü, Şarm el-Şeyh'te, dünya kameraları önünde İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasını imzaladı. Donald Trump'ın solunda, Emir Temim bin Hamad el-Sani ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin tam karşısında oturan Erdoğan, hem ölçülü hem de memnun bir gülümseme sergiledi.



