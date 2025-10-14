Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
AK Partili Büyükgümüş'ten Özel'e 'omurga' tepkisi: Gözlerine girmek istediğin liderler Cumhurbaşkanımızı alkışlıyor

AK Partili Büyükgümüş'ten Özel'e 'omurga' tepkisi: Gözlerine girmek istediğin liderler Cumhurbaşkanımızı alkışlıyor

21:5314/10/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ahmet Büyükgümüş - Özgür Özel.
Ahmet Büyükgümüş - Özgür Özel.

CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alıp, 'omurgasız' imasında bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Özel'in bu sözlerine sert çıktı. "Sen, omurganı, aklını, onurunu genel başkanlıkla takas etmiş bir figüransın." diyen Büyükgümüş, "Gözlerine girmek için çırpındığın liderler bugün Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ı alkışlıyor." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin bugün düzenlenen TBMM Grup Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alıp, 'omurgasız' imasında bulundu.

Özel'in bu sözlerine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş tepki gösterdi.

"Yurt dışında ülkeni şikayet ederek dikkat çekmeye çalışan bir zatsın"

"Yönettiği belediyeler yolsuzluk çukurunda debelenen bir partinin şaibeli Genel Başkanı utanmadan "omurgalı duruş"tan bahsediyor."
diyen Büyükgümüş,
"Sen, omurganı, aklını, onurunu genel başkanlıkla takas etmiş bir figüransın. Sen, yurt dışında kimsenin seni önemsemediği toplantılarda ülkeni şikayet ederek dikkat çekmeye çalışan bir zatsın."
ifadelerini kullandı.

"Gözlerine girmek istediğin liderler Erdoğan'ı alkışlıyor"

Özel'in gözlerine girmek için çırpındığı liderlerin bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışladığını vurgulayan Büyükgümüş
, "Dış politika konusunda ahkam kesmeden önce musluklarını susuz bırakıp sokaklarına çöp yığdığınız şehirlerimizin hesabını ver.
" dedi.


#Ahmet Büyükgümüş
#Özgür Özel
#Recep Tayyip Erdoğan
#CHP
#AK Parti
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖZYES ek tercih başvuruları 2025: Özel yetenek sınavı ek yerleştirme ücreti ne kadar, kimler başvurabilir? ÖSYM 2025 ÖZYES ek tercih kılavuzu indir