Amerikan füzeli saldırı sonrası Rusya'dan açıklama: Hazırlıklarımızı yapıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun Amerikan ve İngiliz uzun menzilli silahlarının kullanımına cevap olarak, Ukrayna'nın askeri ve sanayi kompleksi tesislerinden birine bir saldırı gerçekleştirdiğini ve bu saldırılar esnasında Rus orta menzilli füze sistemlerinden birinin, savaş koşullarında, nükleer olmayan

hipersonik ekipman

larla donatılmış bir

balistik füze