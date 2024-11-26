Amerikan füzeli saldırı sonrası Rusya'dan açıklama: Hazırlıklarımızı yapıyoruz
22:2326/11/2024, Salı
AA
Sonraki haber
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın ABD füzeleriyle saldırı düzenlediğini ve bu saldırıya cevap vereceklerini açıkladı.
Rusya, Ukrayna'nın, Rus toprağı Kursk bölgesine Amerikan ATACMS füzesi ile saldırdığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada beş füzeden üçünün imha edildiği; ikisinin hedefe ulaştığı kaydedildi. Hava savunma sistemine zarar veren, askeri personelin yaralanmasına neden olan saldırıya cevap verileceğini belirten Bakanlık, yanıt verme yönünde hazırlıkların yapıldığını ifade etti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Rus toprağı Kursk bölgesine Amerikan yapımı uzun menzilli
Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS)
füzeleriyle yeniden saldırılar düzenlediğini ve buna yanıt verileceğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, son 3 günde
Kursk
bölgesindeki unsurlara yönelik saldırılarda Batılı uzun menzilli silahlar kullandığı belirtildi.
Açıklamada, "
23 Kasım'da Amerikan yapımı 5 adet ATACMS füzesiyle S-400 füze sisteminin bulunduğu noktaya saldırı düzenlendi. Bunların 3'ü
Pantsir Hava Savunma Sistemi
nce yok edildi, 2'si ise hedefine ulaştı. Saldırı sonucunda hava savunma sistemi hasar gördü, askeri personel yaralandı.
" ifadelerine yer verildi.
"Cevap verme yönünde hazırlıklarımızı yapıyoruz"
25 Kasım'da da Kursk Vostoçnıy Havaalanı'na yönelik düzenlenen saldırıda 8 adet ATACMS füzesinin kullanıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"
Bunların 7'si Pantsir sistemiyle düşürüldü, 1'i ise hedefine ulaştı. Füze parçalarının düşmesi sonucu 2 Rus askeri hafif yararlandı, altyapı tesislerinde hasar oluştu. Saldırıya uğrayan noktalar incelendi ve Ukrayna ordusunun Amerikan yapımı ATACMS füzelerini kullandığı tespit edildi. Rusya Savunma Bakanlığı, durumu kontrol altında tutuyor ve yanıt verme yönünde hazırlıklar yapıyor.
"
Olay
Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta Ukrayna'nın Rus toprağı Braynsk bölgesine ATACMS füzeleriyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun Amerikan ve İngiliz uzun menzilli silahlarının kullanımına cevap olarak, Ukrayna'nın askeri ve sanayi kompleksi tesislerinden birine bir saldırı gerçekleştirdiğini ve bu saldırılar esnasında Rus orta menzilli füze sistemlerinden birinin, savaş koşullarında, nükleer olmayan
hipersonik ekipman
larla donatılmış bir
balistik füze
yle test edildiğini bildirmişti.
Putin ayrıca, ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onaylamıştı.
ABD yönetimi ise dün
Ukrayna
'nın Rusya topraklarında uzun menzilli füze kullanımına onay verdiği yönündeki haberleri teyit etmişti.
BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.