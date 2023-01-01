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Dünya
'Atmosferik nehir' OHAL getirdi
Günlerdir “atmosferik nehir”in yol açtığı şiddetli fırtına ve sel sonucu zor günler geçiren ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, büyük çaplı kesintiler nedeniyle onbinlerce kişiye elektrik verilemiyor.
Dış Haberler
Dış Haberler
4:52 . 16/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Sel ve fırtınanın vurduğu Kaliforniya’da can kaybı artıyor.

Sel ve fırtınanın vurduğu Kaliforniya’da can kaybı artıyor.

Günlerdir “atmosferik nehir”in yol açtığı şiddetli fırtına ve sel sonucu zor günler geçiren ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, büyük çaplı kesintiler nedeniyle onbinlerce kişiye elektrik verilemiyor.

YENİ UYARILAR YAPILDI

Ulusal Hava Durumu Servisi, yağmur ve rüzgarın güneye doğru yayıldığını ve bu hafta başlarında fırtınanın şiddetini artırabileceği uyarısında bulundu. Marin, Napa, Sonoma ve Mendocino yerleşimleri başta olmak üzere San Francisco Körfezi’nin kuzeyindeki bölge için yeni sel uyarıları yapıldı. Sacramento’nun güneydoğusundaki Wilton bölgesinde yaşayanlar için ise sel tehdidi nedeniyle tahliye emri verildi. Eyalette hayatı olumsuz etkileyen atmosferik nehirler nadiren bu sıklıkta görülüyor.

ELEKTRİK SIKINTISI BÜYÜYOR

ABD’deki büyük elektrik kesintilerini rapor eden poweroutage.us’a göre Cumartesi sabahı 68.000’den fazla kişi eyalette elektriksiz kaldı. 26 Aralık’tan beri olumsuz hava koşullarıyla boğuşan Golden State şehrinde 19 kişi hayatını kaybederken, birçok kişi evlerinden

tahliye edildi.

BIDEN’DAN FEDERAL YARDIM EMRİ

Bölgede yaşanan kriz nedeniyle ABD Başkanı Joe Biden, cumartesi günü Kaliforniya için olağanüstü hal ilan ederek felaketin etkilerini hafifletmek için federal yardım emri verdi. Bun göre Merced, Sacramento ve Santa Cruz şehirlerinde krizden etkilenenlere devlet yardımı yapılacak. ABD basınına konuşan Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, fırtına ve selin sebep olduğu olumsuz hava koşullarının son iki yılda orman yangınlarından daha fazla can kaybına yol açtığını söyleyerek, Başkan Biden’dan federal yardım beklediklerini belirtti.

Yüzyılda bir görülüyor

Atmosferik nehirler, alçak irtifa rüzgarları tarafından güçlü bir şekilde itilen, bazen kasırga hızına ulaşan, gökyüzündeki su buharı nehirleridir. Bu fırtınalar, bazı bölgelerde yüzyılda bir görülebilecek sellere neden olabilir.

#ABD
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#Sel
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#OHAL
3 gün önce
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'Atmosferik nehir' OHAL getirdi
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