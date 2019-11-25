Avustralya'da İslamofobi: Hastanelik eden saldırılar arttı

Avustralya'da meydana gelen ırkçı saldırı sonrasında İslamofobik saldırıların kaynağı konuşulmaya başlandı. Ülkede basın ve sosyal medya aracılığı ile körüklenen saldırılar en çok alışveriş merkezleri ile okullarda gerçekleşiyor. Yapılan araştırmalara göre Avustralya'da İslamofobik saldırıya uğrayan kişilerin %72'ü başörtülü kadınlar. Bu saldırılar ise çoğunlukla aşırı görüşlü erkekler tarafından gerçekleştiriliyor.

Çocuk saldırganı caydırmıyor

Charles Sturt Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalara göre başörtülü kadınlar en fazla saldırı riski altında olan grubu oluşturuyor. Araştırmaya göre sonu hastanede biten saldırılar %3 oranında arttı, saldırıya maruz kalan ailenin yanında çocuk olması ise saldırganı caydırmıyor aksine nefretini yoğunlaştırıyor.

Ailesinin 100 yıldan fazla süredir Avusrtalya'da yaşadığını söyleyen Alma Muhammed hala "Geldiğin yere geri dön" şeklinde sözlü saldırılara maruz kalıyor. Alma Muhammed iki çocuğu yanındayken 2 kez saldırıya uğradığını belirtiyor.









En çok alışveriş merkezlerinde oluyor

Rapora göre güvenlik kameralarıyla izlenen AVM'lerdeki güvenlik görevlileri ile diğer insanların varlığı ırkçı saldırganları caydırmıyor. Ülkede İslamofobik saldırıların en yoğun gerçekleştiği ikinci yer ise okullar. Irkçı öğrencilerin okulun duvarlarına yazdıkları sloganlar veya sözlü saldırılar ile Müslüman öğrencileri taciz ettiği belirtiliyor. Müslüman veliler okulda duvarlara yazılan "Müslüman terörist"yazılarının çocukların psikolojisini olumsuz yönde etkilediğini söylüyor.

Toplu ulaşım kullanmaya korkuyorlar

Raporun en ilginç bulgularından biri ise saldırıya uğrayan kişinin yanında çocuk olmasının saldırganı durdurmaması. ABC haber sitesinin konuştuğu saldırı mağduru bir baba çocuklarıyla birlikte trende maruz kaldığı saldırı sonrası çocuklarının ağır bir travma yaşadığını söylüyor. Irkçı saldırganın çocukların üzerine yürüyerek onları trenden atmakla tehdit ettiğini söyleyen baba o günden sonra çocuklarının toplu ulaşımı kullanamadığını söylüyor.

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Raporda ayrıca sosyal medyada yapılan paylaşımların bir kısmının gerçekleşen saldırılar ile doğrudan bağlantılı olduğu belirtildi.Irkçı nefret söylemi fotoğrafı paylaşan profillerin çoğunun aşırı sağcı görüşlü erkeklere ait olduğu belirtildi.

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Araştırmayı yürüten araştırmacılardan biri olan Derya İner, İslamofobik saldırıların genellikle İslam karşıtı söylem ve medyanın dili neticesinde oluşturulan bir tepki ile ortaya çıktığını söylüyor. İner ayrıca rapordaki verilerin buzağının görünen yüzü olduğunu söylüyor.

Saldırıdan iki gün sonra skandal haber

Ülkede basın ve sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar da ırkçı saldırganlara zemin hazırlıyor.

Avrustralya'lı Daily Telegraph gazetesinde, hamile kadına yönelik gerçekleştirilen saldırıdan iki gün sonra skandal bir yazı yayınlandı. Yazının başlığında "Şeytana anlayış yok" ifadeleri kullanılırken haberin görselinde burkalı bir kadının fotoğrafı kullanıldı.