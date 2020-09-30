Azerbaycan: Ermenistan, Karabağ'ın işgalinde ve sonraki saldırılarda yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerler getirdi Azerbaycan tüm dünyaya duyurdu: Ermenistan Karabağ'ın işgali için yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerler getirdi Ermenistan'ın sivilleri hedef alarak Azerbaycan'a saldırmasının ardından Karabağ'da karşılık veren Azerbaycan işgal altındaki bir çok bölgeyi kurtardı. Cephe hattında yaşanan gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunan Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı "Ermenistan, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesini ve çevre illeri işgali sırasında ve ülkemize yönelik sonraki saldırı eylemlerinde yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerler getirdi. Terörizmin Ermenistan'ın devlet politikasının parçası olduğunu bir kez daha göstermektedir." denildi.

Haber Merkezi 30 Eylül 2020, 23:20 Son Güncelleme: 30 Eylül 2020, 23:21 AA