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Dünya Azerbaycan tüm dünyaya duyurdu Ermenistan Karabağın işgali için yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerler getirdi
ASYA

Azerbaycan: Ermenistan, Karabağ'ın işgalinde ve sonraki saldırılarda yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerler getirdi

Azerbaycan tüm dünyaya duyurdu: Ermenistan Karabağ'ın işgali için yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerler getirdi

Ermenistan'ın sivilleri hedef alarak Azerbaycan'a saldırmasının ardından Karabağ'da karşılık veren Azerbaycan işgal altındaki bir çok bölgeyi kurtardı. Cephe hattında yaşanan gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunan Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı "Ermenistan, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesini ve çevre illeri işgali sırasında ve ülkemize yönelik sonraki saldırı eylemlerinde yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerler getirdi. Terörizmin Ermenistan'ın devlet politikasının parçası olduğunu bir kez daha göstermektedir." denildi.

Haber Merkezi AA
Dağlık Karabağ ve Azerbaycan haritası
Dağlık Karabağ ve Azerbaycan haritası

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Erivan yönetiminin işgal altındaki bölgelere yabancı paralı askerler getirmesinin terörizmin Ermenistan'ın devlet politikasının parçası olduğunu gösterdiğini açıkladı.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi tarafından yapılan ilgili açıklamaları yorumlayan bakanlık, bu tür yöntemlerin Ermenistan tarafından yaygın olarak kullanılması konusundaki endişelerin Azerbaycan tarafından defalarca dile getirildiği belirtildi.

TERÖRİST VE PARALI ASKERLER GETİRDİ

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

  • "Ermenistan, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesini ve çevre illeri işgali sırasında ve ülkemize yönelik sonraki saldırı eylemlerinde başta Orta Doğu olmak üzere yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerler getirmişti.

  • Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'ı Moskova'da toplantıya çağırdı
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    Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'ı Moskova'da toplantıya çağırdı
  • Ermenistan'ın son aylarda yasa dışı yerleşim politikasının bir parçası olarak işgal altındaki bölgelere yabancı paralı askerleri getirmesi ve bunları 'gönüllü gruplar' adı altında Azerbaycan'a yönelik saldırı operasyonlarında kullanması, terörizmin Ermenistan'ın devlet politikasının parçası olduğunu bir kez daha göstermektedir."
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