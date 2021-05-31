Azerbaycan topraklarında keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait İHA özel yöntemlerle indirildi

Hindistan'da dehşete düşüren görüntü: Koronavirüsten ölen hastanın cansız bedenini nehre attılar

Hindistan'ın Balrampur kentinde Covid-19'dan ölen bir hastanın cansız bedenini nehre atan iki kişi yoldan geçen vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı. Hindistan'da geçtiğimiz haftalarda Ganj Nehri kıyısına 71 kişinin cansız bedeni vurmuştu. Cansız bedenlerin ülkede artan vakalar nedeniyle krematoryumlarda ve mezarlıklarda yer kalmaması sonucu nehre atıldığı iddia edilmişti.