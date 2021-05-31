Azerbaycan topraklarında keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait İHA özel yöntemlerle indirildi

Azerbaycan ordusu, geçtiğimiz yılın eylül ayında düzenlediği askeri operasyonla, Ermenistan işgalindeki Dağlık Karabağ'ı geri almıştı.
Söz konusu gelişmenin ardıdnan Ermenistan, iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırmayı sürdürüyor.
Azerbaycan topraklarında keşif uçuşu
Sahada bozguna uğrayan Ermenistan, son olarak Azerbaycan'da yer alan Kelbecer şehri üzerinde keşif uçuşu gerçekleştirdi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, sınırdaki Kelbecer ili yönünde keşif uçuşu gerçekleştiren Ermenistan'a ait İHA'nın indirildiği belirtildi.
"Özel teknik yöntemle indirildi"
"Grifon-12" tipi İHA'nın vurulmadığı, özel teknik yöntemlerle indirildiği kaydedildi.