Dünya Azerbaycan topraklarında keşif uçuşu yapan Ermenistana ait İHA özel yöntemlerle indirildi
ASYA

Azerbaycan topraklarında keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait İHA özel yöntemlerle indirildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait bir insansız hava aracının (İHA) özel teknik yöntemler uygulanarak indirildiğini açıkladı. İHA'nın Azerbaycan topraklarında keşif uçuşu gerçekleştirdiği vurgulandı.

Haber Merkezi AA
Azerbaycan topraklarında keşif uçuşu yapan Ermenistana ait İHA özel yöntemlerle indirildi
Ermenistan'a ait İHA

Azerbaycan ordusu, geçtiğimiz yılın eylül ayında düzenlediği askeri operasyonla, Ermenistan işgalindeki Dağlık Karabağ'ı geri almıştı.

Söz konusu gelişmenin ardıdnan Ermenistan, iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırmayı sürdürüyor.

Azerbaycan topraklarında keşif uçuşu

Sahada bozguna uğrayan Ermenistan, son olarak Azerbaycan'da yer alan Kelbecer şehri üzerinde keşif uçuşu gerçekleştirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, sınırdaki Kelbecer ili yönünde keşif uçuşu gerçekleştiren Ermenistan'a ait İHA'nın indirildiği belirtildi.

"Özel teknik yöntemle indirildi"

"Grifon-12" tipi İHA'nın vurulmadığı, özel teknik yöntemlerle indirildiği kaydedildi.

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Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna ait topçu bataryasını Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile vurma anı görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde Ermenistanlı askerlerin kaçması da yer aldı.

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