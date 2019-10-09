Bakan Akar: Bugüne kadar olduğu gibi Barış Pınarı'nda da sivil ve masum insanlar dokunulmazdır Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla Barış Pınarı Harekatını Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ediyor. Öte yandan Akar harekata ilişkin yaptığı açıklamada, " Bugüne kadar olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nda da sivil, masum insanlar, tarihi eserler, kültürel ve dini yapılar ve çevre dokunulmazdır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 09 Ekim 2019, 23:33 Son Güncelleme: 09 Ekim 2019, 23:50 AA