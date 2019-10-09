Bakan Akar: Bugüne kadar olduğu gibi Barış Pınarı'nda da sivil ve masum insanlar dokunulmazdır

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yapıldı.
Bakan Akar beraberinde Gnkur. Bşk. Org. Güler ve Kuvvet Komutanları ile Barış Pınarı Harekâtı’nı Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekât Merkezi’nden sevk ve idare ediyor.https://t.co/GPik7nYTgq
🇹🇷#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı🇹🇷 pic.twitter.com/7EFKUmHLcI
Bakan Akar beraberinde Gnkur. Bşk. Org. Güler ve Kuvvet Komutanları ile Barış Pınarı Harekâtı’nı Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekât Merkezi’nden sevk ve idare ediyor.https://t.co/GPik7nYTgq
Açıklamada, "Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanları ile Barış Pınarı Harekatı'nı Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ediyor." ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili değerlendirmeleri...
🇹🇷#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı🇹🇷 pic.twitter.com/F0XS5Apx4T
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili değerlendirmeleri...
Mehmetçik; Fırat'ın doğusunda da Suriyeli kardeşlerinin yanında, terör örgütlerinin karşısında olacaktır.
Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, bölgede yaşayan diğer dini ve etnik grupların da güvenliğine çok büyük önem atfediyoruz.
Bugüne kadar olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nda da sivil, masum insanlar, tarihi eserler, kültürel ve dini yapılar ve çevre dokunulmazdır.