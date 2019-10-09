Dünya Bakan Akar Bugüne kadar olduğu gibi Barış Pınarında da sivil ve masum insanlar dokunulmazdır
BARIŞ PINARI HAREKATI

Bakan Akar: Bugüne kadar olduğu gibi Barış Pınarı'nda da sivil ve masum insanlar dokunulmazdır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla Barış Pınarı Harekatını Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ediyor. Öte yandan Akar harekata ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nda da sivil, masum insanlar, tarihi eserler, kültürel ve dini yapılar ve çevre dokunulmazdır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Hulusi Akar ve kuvvet komutanları
Hulusi Akar ve kuvvet komutanları

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanları ile Barış Pınarı Harekatı'nı Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Mehmetçik; Fırat'ın doğusunda da Suriyeli kardeşlerinin yanında, terör örgütlerinin karşısında olacaktır.

Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, bölgede yaşayan diğer dini ve etnik grupların da güvenliğine çok büyük önem atfediyoruz.

Bugüne kadar olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nda da sivil, masum insanlar, tarihi eserler, kültürel ve dini yapılar ve çevre dokunulmazdır.

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