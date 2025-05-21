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Bangladeş'te fillerin saldırısında 2 kişi öldü

Bangladeş'te fillerin saldırısında 2 kişi öldü

14:3521/05/2025, Çarşamba
G: 21/05/2025, Çarşamba
AA
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Tarlasından evine dönerken sürüyle karşılaşan bir başka kişi de fillerden birisinin saldırısına uğradı.
Tarlasından evine dönerken sürüyle karşılaşan bir başka kişi de fillerden birisinin saldırısına uğradı.

Bangladeş'in kuzeyindeki Sherpur şehrinde fil sürüsünün saldırısına uğrayan iki kişi hayatını kaybetti.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Jhenaigati kasabasında 30'a yakın filin bulunduğu sürü, yerel saatle 21.00 sıralarında kalabalığa daldı.

Kendini korumaya çalışan halk, sopalarla filleri uzaklaştırmaya çalışırken bir kişi file fazla yaklaşınca ezilerek hayatını kaybetti.

Tarlasından evine dönerken sürüyle karşılaşan bir başka kişi de fillerden birisinin saldırısına uğradı.

Hayvanın hortumuyla havaya savrulan kişi, aldığı darbeler sonucu yaşamını yitirdi.

#Bangladeş
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