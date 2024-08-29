Bangladeş’te yaşanan büyük selden 4 buçuk milyon kişi etkilendi: İHH acil yardım çalışması başlattı

Hindistan'ın kuzeydoğusunda ve Bangladeş'in doğusunda yaşanan yoğun yağışlar sebebiyle seller meydana geldi. Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardım Bakanlığı, ülkenin doğusundaki selden yaklaşık 4,5 milyon kişinin etkilendiğini açıkladı.

Sel; Feni, Comilla, Hasan, Noakhali, Lakshmipur, Brahmanbaria, Chittagong, Khagrachhari, Sylhet, Moulvibazar, Habiganj ve bir milyona yakın Arakanlı Müslüman göçmenin bulunduğu Cox's Bazar bölgelerinde etkili oldu, birçok bölge sular altında kaldı.

Yüz binlerce kişi sel nedeniyle mahsur kaldı, yüzlerce kişi kayboldu. Selin etkili olduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İHH acil yardım çalışması başlattı

Yaşanan selin hemen ardından harekete geçen İHH İnsani Yardım Vakfı, acil yardım çalışması başlattı. Çalışmanın ilk etabında 1000 aileye sıcak yemek, kuru gıda ve acil yardım malzemesi dağıtıldı. Vakıf, bölgeye insani yardım ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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