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Dünya

Bangladeş’te yaşanan büyük selden 4 buçuk milyon kişi etkilendi: İHH acil yardım çalışması başlattı

Bangladeş'te, yoğun muson yağmurları ve Hindistan tarafındaki baraj kapaklarının açılması sebebiyle yaşanan selden yaklaşık 4 buçuk milyon kişi etkilendi. Yüzlerce kişinin kaybolduğu, en az 15 kişinin hayatını kaybettiği selin ardından, İHH İnsani Yardım Vakfı ülkeye yönelik acil yardım çalışması başlattı. Çalışmanın ilk etabında 1000 aileye sıcak yemek, kuru gıda ve acil yardım malzemesi dağıtımında bulunuldu.

16:18 - 29/08/2024 Perşembe
Diğer
Foto: İHH
Foto: İHH

Hindistan'ın kuzeydoğusunda ve Bangladeş'in doğusunda yaşanan yoğun yağışlar sebebiyle seller meydana geldi. Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardım Bakanlığı, ülkenin doğusundaki selden yaklaşık 4,5 milyon kişinin etkilendiğini açıkladı.

Sel; Feni, Comilla, Hasan, Noakhali, Lakshmipur, Brahmanbaria, Chittagong, Khagrachhari, Sylhet, Moulvibazar, Habiganj ve bir milyona yakın Arakanlı Müslüman göçmenin bulunduğu Cox's Bazar bölgelerinde etkili oldu, birçok bölge sular altında kaldı.

Yüz binlerce kişi sel nedeniyle mahsur kaldı, yüzlerce kişi kayboldu. Selin etkili olduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İHH acil yardım çalışması başlattı

Yaşanan selin hemen ardından harekete geçen İHH İnsani Yardım Vakfı, acil yardım çalışması başlattı. Çalışmanın ilk etabında 1000 aileye sıcak yemek, kuru gıda ve acil yardım malzemesi dağıtıldı. Vakıf, bölgeye insani yardım ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Destek olmak için

İHH aracılığıyla Bangladeş’teki selden etkilenenlere destek olmak isteyen bağışçılar, SEL yazıp 3072’ye SMS göndererek 30 TL, 4072’ye SMS göndererek ise 70 TL destekte bulunabiliyor. Ayrıca, vakfın internet sitesi üzerinden ya da İHH’nın banka hesapları yoluyla açıklama kısmına 'Proje Kodu 20677' yazarak bağış yapılabiliyor.

#Bangladeş
#İHH
#Sel
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