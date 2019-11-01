Dünya Barış Pınarı Bölgesinde Mehmetçike hain saldırı 1 askerimiz şehit olurken, 6 askerimiz ise yaralandı
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı Bölgesi'nde Mehmetçik'e hain saldırı: 1 askerimiz şehit olurken, 6 askerimiz ise yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Barış Pınarı Harekatı bölgesinde daha önce teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 1 askerimiz şehit olurken, 6 askerimiz ise yaralandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde daha önce teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu 1 askerimizin şehit olduğunu, 6 askerimizin ise yaralandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde daha önce teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patladığı belirtildi.

Patlama sonucu 1 askerimizin şehit olduğu, 6 askerimizin ise yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralı askerlerimizin hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlandığı bilgisi verilerek, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatının başladığı bildirildi.


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