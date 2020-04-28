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Dünya Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 11 terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik bir sızma girişimi daha önlendi. Kahraman Komandolarımız tarafından 11 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi" denildi.

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