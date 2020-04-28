Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik bir sızma girişimi daha önlendi. Kahraman Komandolarımız tarafından 11 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi" denildi.

Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik bir sızma girişimi daha önlendi. Kahraman Komandolarımız tarafından 11 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi.https://t.co/ptSfvflnEI pic.twitter.com/Bz9HzMUVtb — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 28, 2020