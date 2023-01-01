Batı’dan Ukrayna’ya silah yağacak: 11 Avrupa ülkesi ‘Benzeri görülmemiş askeri yardım sözü’ verdi

Geçtiğimiz sene şubat ayında başlayan Ukrayna Savaşı’nda neredeyse bir yıl geride kalırken, Rusya tarafından gerçekleştirilebilecek büyük bir kara operasyonu hazırlığında olan Ukrayna güçleri, Batı’dan “zırhlı araç” ağırlıklı mühimmat talebine karşılık buldu. Başta ABD olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesi, Ukrayna’ya milyarlarca dolarlık tank, obüs ve top tedarikinde bulunacağını ve Rus işgaline karşı Kiev’i destekleyeceğini açıkladı. NATO’nun Almanya’daki Ramstein Hava Üssü’nde gerçekleştirilen ve 50 ülkenin Savunma Bakanı düzeyinde iştirak edeceği “Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı” öncesi, Ukrayna’ya milyarlarca dolar değerinde silah taahhüdü verildi. Öte yandan Kremlin’le gerilimi artırmaktan çekinen ve Kiev’e tank sağlama konusunda tereddütleri bulunan Almanya’nın üzerindeki baskı da artıyor.

ABD’DEN 2.5 MİLYAR DOLARLIK DESTEK

Toplantı öncesi ABD, Ukrayna’ya 2 milyar 500 milyon dolar değerinde yeni bir yardım paketi açıkladı. ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Washington’ın Ukrayna’ya sağlayacağı son askeri yardım paketi içinde 59 Bradley Savaş Aracı ve 90 Stryker Zırhlı Personel Taşıyıcı yer alıyor. Son yardıma ayrıca HIMARS roket sistemi için mühimmat, sekiz Avenger hava savunma sistemi, binlerce topçu mermisi ve yaklaşık 2 bin tanksavar roketi için ek mühimmat dahil. Son yapılan yardımla birlikte, savaşın başlangıcından bu yana Washington yönetimi Ukrayna’ya 27 milyar 400 milyon dolar güvenlik desteği sağlamış oldu.

11 AVRUPA ÜLKESİNDEN TAAHHÜT

Batılı müttefikleri Ukrayna’ya milyarlarca dolar değerinde silah sözü verdi. Önceki gün Estonya’nın başkenti Tallinn yakınlarında bir araya gelen Avrupalı savunma yetkilileri, Ukrayna’ya Ukrayna’ya “benzeri görülmemiş yardım” sağlama sözü verdi. Yapılan ortak açıklamada İngiltere, Ukrayna’ya ilk etapta 600 Brimstone füzesi göndereceği duyurdu. Danimarka, 19 adet Fransız yapımı Caesar obüs tedariki için söz verirken, İsveç de Archer tipi kundağı motorlu obüs sağlama taahhütünde bulundu. Ayrıca İsveç hükümeti Ukrayna’ya 4,3 milyar kron (419 milyon dolar) tutarında gelişmiş silah yardımı yapacağını duyurdu. Estonya, havan topları, mühimmat, destek araçları ve tanksavarlar, Letonya, Stinger hava savunma sistemleri, 2 helikopter ve insansız hava araçları, Litvanya, uçaksavar sistemleri ve 2 helikopter, Polonya, 70 bin adet mühimmat içeren S-60 uçaksavar sistemi, Çekya, yüksek kalibreli mühimmat, obüs ve zırhlı personel taşıyıcı gönderecek. Hollanda ise Ukrayna’ya yapacağı askeri yardım paketini yarın açıklayacak.

POLONYA’DAN BERLİN’E REST

Almanya’nın çekimser tutumu, en çok tartışılan konuların başında geliyor. Zira Kremlin ile yaşadığı gerilimin dozunu artırmaktan çekinen Almanya, Ukrayna’ya Leopard 2 tipi tank vermeye pek sıcak bakmıyor. Leopard 2’lerin üreticisi olan Almanya, diğer ülkelere tedarik ettiği Leopard 2’lerin Ukrayna’ya verilmesine karşı da veto yetkisine sahip. Son olarak Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Berlin’in tank göndermeyi kabul etmemesi halinde ülkesinin Almanya’nın onayını almadan, Leopard 2 tanklarını Ukrayna’ya göndermeye istekli olacağını söyledi. “Ya bu onayı hemen alacağız ya da kendimiz yapacağız” diyem Morawiecki, büyük bir Rus taarruzu hazırlığındaki Ukrayna’ya tank gönderilmesine izin vermesi için Berlin’e yapılan baskıyı artırdı.

KİEV SABIRSIZ

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rus işgaline karşı 300’e yakın ağır tank istiyor. Önceki gün Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ortak bir açıklama yayınlayarak envanterinde Leopard 2 tankları bulunan bir dizi ülkeden söz konusu tankları Ukrayna’ya göndermelerini istemişti. Ramstein Üssü’ndeki toplantının açılış konuşmasında konuşan Zelenski, Rusya ile savaşta en önemli konularının zaman olduğunu dile getirerek, zaman kaybetmeden silah desteğine devam edilmesini istedi. Batı’dan tank, zırhlı araç ve topçu sistemleri göndermelerini isteyen Zelenski, “Zaman çok önemli, zaman bizim silahımız olmalı. Zaman kaybetmeden harekete geçmeliyiz” dedi.

Kremlin: Olumsuz sonuçları olur

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin Ukrayna’ya olası tank sevkıyatının durumu kötüleştireceğini belirterek “Sonuçları kesinlikle olumsuz olacak. Daha önce de söylediğimiz gibi bu tür bir sevkıyat temelde hiçbir şeyi değiştirmeyecek ancak Ukrayna ve Ukrayna halkı için sorunlara yol açacak.” dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı çatısına Pantsir

Moskova'daki bazı idari binaların çatılarına hava savunma sistemi Pantsirler konuşlandırıldı. Söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayınlanması, Kremlin'in, Moskova'ya yönelik olası hava saldırısına hazırlandığı yorumlarına sebep oldu. Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarda, Moskova Nehri boyunca Rusya Savunma Bakanlığı tarafından kullanılan sekiz katlı bir binanın çatısına Pantsir S1 hava savunma sisteminin kurulduğu görüldü. Başka bir görüntüde, hava savunma sisteminin Kremlin'in 4 km güneydoğusundaki Moskova'nın Taganka semtindeki eğitim binasının çatısına yerleştirildiği tespit edildi. Rus askeri yetkilileri, füze sistemlerinin kurulduğunu doğrulamadı. Fakat Rus medyası son haftalarda Moskova'da uzun menzilli S-400 füze sistemlerinin konuşlandırıldığına dair haberler yaptı.

İki bölge Rus kontrolü altında

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Donetsk bölgesinde Bahmut şehri yakınındaki Kleşçeyevka ve Zaporijya bölgesindeki Lobkoye yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını bildirdi. Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin Ukrayna’daki savaşta eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Rus ordusunun taarruzlarına devam ettiğini belirten Konaşenkov, Kupyansk yönündeki taarruzlarda Ukrayna ordusundan 30’dan fazla asker, Krasno-Limanskiy yönünde 40’tan fazla askerin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



