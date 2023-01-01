Batı’dan Ukrayna’ya silah yağacak: 11 Avrupa ülkesi ‘Benzeri görülmemiş askeri yardım sözü’ verdi

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ABD, Kiev’e 2 milyar 500 milyon dolar değerinde silah yardımı yapacağını açıkladı.
Geçtiğimiz sene şubat ayında başlayan Ukrayna Savaşı’nda neredeyse bir yıl geride kalırken, Rusya tarafından gerçekleştirilebilecek büyük bir kara operasyonu hazırlığında olan Ukrayna güçleri, Batı’dan “zırhlı araç” ağırlıklı mühimmat talebine karşılık buldu. Başta ABD olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesi, Ukrayna’ya milyarlarca dolarlık tank, obüs ve top tedarikinde bulunacağını ve Rus işgaline karşı Kiev’i destekleyeceğini açıkladı. NATO’nun Almanya’daki Ramstein Hava Üssü’nde gerçekleştirilen ve 50 ülkenin Savunma Bakanı düzeyinde iştirak edeceği “Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı” öncesi, Ukrayna’ya milyarlarca dolar değerinde silah taahhüdü verildi. Öte yandan Kremlin’le gerilimi artırmaktan çekinen ve Kiev’e tank sağlama konusunda tereddütleri bulunan Almanya’nın üzerindeki baskı da artıyor.
Toplantı öncesi ABD, Ukrayna’ya 2 milyar 500 milyon dolar değerinde yeni bir yardım paketi açıkladı. ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Washington’ın Ukrayna’ya sağlayacağı son askeri yardım paketi içinde 59 Bradley Savaş Aracı ve 90 Stryker Zırhlı Personel Taşıyıcı yer alıyor. Son yardıma ayrıca HIMARS roket sistemi için mühimmat, sekiz Avenger hava savunma sistemi, binlerce topçu mermisi ve yaklaşık 2 bin tanksavar roketi için ek mühimmat dahil. Son yapılan yardımla birlikte, savaşın başlangıcından bu yana Washington yönetimi Ukrayna’ya 27 milyar 400 milyon dolar güvenlik desteği sağlamış oldu.
Batılı müttefikleri Ukrayna’ya milyarlarca dolar değerinde silah sözü verdi. Önceki gün Estonya’nın başkenti Tallinn yakınlarında bir araya gelen Avrupalı savunma yetkilileri, Ukrayna’ya Ukrayna’ya “benzeri görülmemiş yardım” sağlama sözü verdi. Yapılan ortak açıklamada İngiltere, Ukrayna’ya ilk etapta 600 Brimstone füzesi göndereceği duyurdu. Danimarka, 19 adet Fransız yapımı Caesar obüs tedariki için söz verirken, İsveç de Archer tipi kundağı motorlu obüs sağlama taahhütünde bulundu. Ayrıca İsveç hükümeti Ukrayna’ya 4,3 milyar kron (419 milyon dolar) tutarında gelişmiş silah yardımı yapacağını duyurdu. Estonya, havan topları, mühimmat, destek araçları ve tanksavarlar, Letonya, Stinger hava savunma sistemleri, 2 helikopter ve insansız hava araçları, Litvanya, uçaksavar sistemleri ve 2 helikopter, Polonya, 70 bin adet mühimmat içeren S-60 uçaksavar sistemi, Çekya, yüksek kalibreli mühimmat, obüs ve zırhlı personel taşıyıcı gönderecek. Hollanda ise Ukrayna’ya yapacağı askeri yardım paketini yarın açıklayacak.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rus işgaline karşı 300’e yakın ağır tank istiyor. Önceki gün Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ortak bir açıklama yayınlayarak envanterinde Leopard 2 tankları bulunan bir dizi ülkeden söz konusu tankları Ukrayna’ya göndermelerini istemişti. Ramstein Üssü’ndeki toplantının açılış konuşmasında konuşan Zelenski, Rusya ile savaşta en önemli konularının zaman olduğunu dile getirerek, zaman kaybetmeden silah desteğine devam edilmesini istedi. Batı’dan tank, zırhlı araç ve topçu sistemleri göndermelerini isteyen Zelenski, “Zaman çok önemli, zaman bizim silahımız olmalı. Zaman kaybetmeden harekete geçmeliyiz” dedi.
Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin Ukrayna’ya olası tank sevkıyatının durumu kötüleştireceğini belirterek “Sonuçları kesinlikle olumsuz olacak. Daha önce de söylediğimiz gibi bu tür bir sevkıyat temelde hiçbir şeyi değiştirmeyecek ancak Ukrayna ve Ukrayna halkı için sorunlara yol açacak.” dedi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Donetsk bölgesinde Bahmut şehri yakınındaki Kleşçeyevka ve Zaporijya bölgesindeki Lobkoye yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını bildirdi. Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin Ukrayna’daki savaşta eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Rus ordusunun taarruzlarına devam ettiğini belirten Konaşenkov, Kupyansk yönündeki taarruzlarda Ukrayna ordusundan 30’dan fazla asker, Krasno-Limanskiy yönünde 40’tan fazla askerin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.