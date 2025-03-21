Belçika'dan yeni karar: Süresiz işsizlik maaşı kaldırılacak

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı David Clarinval, ülkedeki işsizlik ödeneği sisteminde değişiklik yapılacağını açıkladı. 2 yıldan uzun süredir işsizlik maaşı alanların bu haklarını kaybedeceğini söyleyen Clarinval, ülkede 100 binden fazla kişinin bu kapsama girdiğini ve işsizlik ödeneklerine son verileceğini aktardı.

Clarinval, 2 yıllık süre sınırının, yeterli süre çalışmış 55 yaş üstü kişilere uygulanmayacağını vurgulayarak, son 3 yılda en az bir sene çalışanların, 1 yıl işsizlik yardımı alma hakkı olacağını belirtti. Clarinval, buna ilave her 4 ay için bir ay ek süre kazanılacağını ve 2 yılın üst limit olacağını da ifade etti.