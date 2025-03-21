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Belçika'dan yeni karar: Süresiz işsizlik maaşı kaldırılacak

Belçika'dan yeni karar: Süresiz işsizlik maaşı kaldırılacak

14:2721/03/2025, Cuma
DHA
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Belçika Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı David Clarinval, ülkedeki işsizlik ödeneği sisteminde değişiklik yapılacağını açıkladı.
Belçika Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı David Clarinval, ülkedeki işsizlik ödeneği sisteminde değişiklik yapılacağını açıkladı.

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı David Clarinval, ülkedeki işsizlik ödeneği sisteminde değişiklik yapılacağını açıkladı. 2 yıldan uzun süredir işsizlik maaşı alanların bu haklarını kaybedeceğini söyleyen Clarinval, ülkede 100 binden fazla kişinin bu kapsama girdiğini ve işsizlik ödeneklerine son verileceğini aktardı.

Belçika'da süresiz işsizlik ödeneğinin kaldırılacağı ve yardımların en fazla 2 yıl süreyle verileceği bildirildi.

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı David Clarinval, ülkedeki işsizlik ödeneği sisteminde değişiklik yapılacağını açıkladı. 2 yıldan uzun süredir işsizlik maaşı alanların bu haklarını kaybedeceğini söyleyen Clarinval, ülkede 100 binden fazla kişinin bu kapsama girdiğini ve işsizlik ödeneklerine son verileceğini aktardı.


Clarinval, 2 yıllık süre sınırının, yeterli süre çalışmış 55 yaş üstü kişilere uygulanmayacağını vurgulayarak, son 3 yılda en az bir sene çalışanların, 1 yıl işsizlik yardımı alma hakkı olacağını belirtti. Clarinval, buna ilave her 4 ay için bir ay ek süre kazanılacağını ve 2 yılın üst limit olacağını da ifade etti.




#Belçika
#İşsizlik maaşı
#David Clarinval

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