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Beyaz Saray: Trump'ın Musk ile görüşme planı yok

Beyaz Saray: Trump'ın Musk ile görüşme planı yok

16:156/06/2025, Cuma
G: 6/06/2025, Cuma
DHA
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ABD Başkan Donald Trump ile Tesla ve SpaceX'in sahibi ABD'li iş adamı Elon Musk.
ABD Başkan Donald Trump ile Tesla ve SpaceX'in sahibi ABD'li iş adamı Elon Musk.

ABD Başkan Donald Trump ile Tesla ve SpaceX'in sahibi ABD'li iş insanı Elon Musk'ın arasında yaşanan gerilimin ardından Beyaz Saray'dan "Trump'ın Elon Musk ile görüşme planı yok" açıklaması geldi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, milyarder iş adamı Elon Musk ile görüşme planı olmadığını açıkladı. Amerikan basınının önde gelen dergilerinden Politico, dünkü sert tartışmanın ardından Trump ve Musk arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşebileceğini yazmıştı.


Beyaz Saray'dan ilk açıklama geldi

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın dün sert şekilde tartıştığı Elon Musk ile görüşme planı olmadığını açıkladı.


ABD merkezli Politico'nun haberinde, Beyaz Saray danışmanlarının, gerginliğin daha da tırmanmasını önlemek amacıyla Trump'ı ikna çabalarının ardından, Başkan ile Musk arasında "barışı sağlamak için" telefon görüşmesi yapmayı planladığı belirtilmişti.


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