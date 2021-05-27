Biden beyaz fosfor kullanıldığı iddia edilen Etiyopya'nın Tigray bölgesi için ateşkes çağrısında bulundu

ABD Başkanı Joe Biden, Etiyopya'daki şiddet olaylarından dolayı derin endişe duyduğunu belirterek Tigray bölgesinde ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Biden yaptığı yazılı açıklamada, "Etiyopya'nın birçok bölümündeki bölgesel ve etnik bölünmelerin şiddetlenmesi ve şiddetin artması nedeniyle derin endişe duyuyorum. Tigray'da, yaygın cinsel şiddet de dahil geniş çaplı insan hakları ihlalleri kabul edilemezdir ve son bulmalıdır." ifadesini kullandı.

Her "arka plan" ve etnik kökenden kişinin barış ve güvenlik içinde yaşamaya hakkı olduğunu vurgulayan Biden, "Siyasi yaralar, silah zoruyla iyileştirilemez. Tigray'daki kanunsuz savaşçılar bir ateşkes ilan etmeli ve buna uymalı, Eritreli ve Amhara kuvvetleri de geri çekilmelidir." çağrısında bulundu.

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Biden, hafta başında Birleşmiş Milletler İnsani İlişkiler Ofisinin, bu çatışmalar nedeniyle Etiyopya'nın 1980'lerden bu yanaki ilk kıtlığı yaşayabileceği uyarısında bulunduğunu anımsatarak, "Geniş çaplı bir kıtlığın önlenmesi adına Etiyopyalı ve Eritreli kuvvetler bölgeye insani yardımın acil ve engelsiz bir şekilde ulaştırılmasına izin vermelidir." görüşünü paylaştı.

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Etiyopya, Tigray'da kimyasal silah kullandığı iddiasını reddetmişti

Etiyopya, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) yönelik askeri operasyon sırasında beyaz fosfor bombası kullandığı iddialarını reddetmişti.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin kimyasal silaha sahip olmadığı gibi tarihinde hiçbir zaman uluslararası hukuka aykırı bu tür silahları kullanmadığı kaydedildi.

Açıklamada, İngiliz The Telegraph gazetesinin görgü şahitlerine ve fotoğraflara dayanarak hazırladığı haberin kasıtlı ve sorumsuzca hazırlandığı ve bölgedeki tansiyonu artırmak amacı taşıdığı ifade edildi.

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Etiyopya'nın dünyanın herhangi bir yerinde kimyasal silah kullanımını en şiddetli şekilde kınadığı aktarılan açıklamada, haberin son zamanlarda hükümete yönelik baskı çabalarından biri olduğuna işaret edildi.

Gazetenin yayınladığı haberde, çok sayıda insanın vücudunda oluşan yanıkların operasyona katılan Etiyopya ve Eritre ordusunun beyaz fosfor bombası kullanması sonucu meydana gelmiş olabileceği iddia edilmişti.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Tigray krizindeki sorumlulukları gerekçesiyle çok sayıda Etiyopyalı ve Eritreli mevcut ya da eski yetkiliyi yaptırım listesine aldıklarını duyurmuştu.

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ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi bölgeye gidiyor

ABD'nin Etiyopyalı liderleri ve kurumları, "uzlaşmaya ve insan haklarına saygıya" çağırdığını belirten Biden, böylece hem Etiyopya'nın birliği ve toprak bütünlüğünün korunacağı, hem de halkın güvenliğinin sağlanacağını kaydetti.

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Biden, "Etiyopya hükümeti ve siyasi yelpazedeki diğer paydaşlar kapsamlı bir diyalog kurmalıdır. Birlikte çalışarak, Etiyopya halkı ülkenin siyasi geleceği için ortak bir vizyon kurabilir, sürdürülebilir ve adım bir ekonomik büyüme ve refah için zemin oluşturabilir." tavsiyesinde bulundu.

ABD'nin Etiyopya'ya zorluklarla mücadelede destek taahhüdünde bulunduğunu anımsatan Biden, ABD'nin Afrika Boynuzun Özel Temsilcisi Jeff Beltman'ın bölgedeki sorunların çözümü için diplomatik çaba harcadığını ve gelecek hafta bölgeye gideceğini bildirdi.

Tigray'da çatışmalar sürüyor

Kuzeydeki Tigray eyaletini yöneten Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri, 3 Kasım 2020'de Etiyopya'nın Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Başbakan Abiy Ahmed, ertesi gün TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almıştı.

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Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçlerinin kontrolündeki Mekelle şehrini 28 Kasım 2020'de ele geçirmişti.

Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyursa da bölgede çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.