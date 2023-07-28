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Dünya

Biden oğlunun davasıyla ilgili af yetkisini kullanmayacak

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, oğlu Hunter Biden'ın vergi ödememek ve uyuşturucu kullandığı dönemde silah sahibi olmakla ilgili kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili “başkanlık af yetkisi”ni kullanmayacağını söyledi.

07:45 . 28/07/2023 الجمعة
AA
Joe Biden - Hunter Biden

Joe Biden - Hunter Biden

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.


Jean-Pierre, Başkan Biden’ın, vergi kaçırmak ve uyuşturucu kullandığı dönemde silah bulundurmakla ilgili kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili oğlu Hunter Biden için “af yetkisini” kullanma ihtimaliyle ilgili bir soruya sert bir şekilde “hayır” yanıtını verdi.

Muhabir aynı konudaki sorusuna devam ederken sözünü kesen Jean-Pierre, "Sadece hayır dedim." diyerek, başka bir muhabire söz hakkı verdi.


Siyasi gözlemciler, Jean-Pierre’in “hayır” yanıtını, Beyaz Saray'ın, Hunter Biden'ın hukuki sorunlarıyla ilgili bir soruya ilk kez kesin bir cevap şeklinde yorumladı.

Jean-Pierre, dün de hakkındaki suçlamalar için Delaware’de mahkemeye çıkan Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın için "sıradan bir vatandaş" olduğunu söylemiş, davanın “bağımsız” bir şekilde devam ettiğini ifade etmişti.


Hunter Biden'in kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili davanın da "şahsi bir meselesi" olduğu mesajını veren Jean-Pierre, Başkan Biden ve eşinin "hayatını yeniden inşa ederken" oğullarına olan desteğini yinelemiş, gazetecileri Adalet Bakanlığına yönlendirerek ilgili soruları yanıtsız bırakmıştı.


ABD Başkanı Joe Biden'in oğlu Hunter Biden, iki ayrı vergi suçlaması ve uyuşturucu kullandığı dönemde silah sahibi olmakla ilgili kendisine yöneltilen suçlamalar için dün Delaware’de hakim karşısına çıkmıştı.

Duruşmada, mahkeme Yargıcı, Hunter Biden'ın 20 Haziran’da ortaya çıkan savcılarla yaptığı anlaşmayı, vergi suçları ve silah ruhsatıyla ilgili suçlamanın bağlantısı başta olmak üzere diğer şartlara ilişkin endişelerini dile getirerek onaylamamıştı.


Anlaşma gereği suçlamaları kabul etmesi beklenen Hunter Biden’ın da yargıcın anlaşmayı imzalamaması üzerine hakkındaki iki ayrı vergi suçlamasını reddetmişti.


53 yaşındaki Hunter Biden’a söz konusu anlaşmanın onaylanması halinde savcıların hapis cezasından kurtularak denetimli serbestlik önereceği ifade ediliyordu.

Eski Başkan Donald Trump'ın atadığı Delaware Başsavcısı David Weiss, bir süredir Hunter Biden'ın vergi kayıtları, ticari faaliyetleri ve yurt dışındaki iş ilişkileri hakkında soruşturma yürütüyordu.




#Karine Jean-Pierre
#ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden
#af yetkisi
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