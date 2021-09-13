Dünya BM duyurdu Afganistan için 1,1 milyar dolar bağış
AVRUPA

BM duyurdu: Afganistan için 1,1 milyar dolar bağış

Birleşmiş Milletler (BM) Sekreteri Antonio Guterres, İsviçre'deki Afganistan konulu uluslararası konferansta 1,1 milyar dolardan fazla bağış sözü aldıklarını duyurdu.

Haber Merkezi AA
BM duyurdu: Afganistan için 1,1 milyar dolar bağış
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Guterres, İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayan Afganistan konulu üst düzey uluslararası konferansın açılışında konuştu.

"Afganistan halkının tutunacak bir dala ihtiyacı var." diyen Guterres, ülkenin onlarca yıldır süren savaşlar, acı ve güvensiz ortamdan sonra belki de en tehlikeli dönemden geçtiğini vurguladı.

"AFGANİSTAN HALKINA BORCUMUZ"

Guterres, "Açık konuşalım, bu konferans sadece Afganistan halkına vereceklerimizle ilgili değil. Bu onlara bir borcumuz." ifadesini kullandı.

Taliban'ın 15 Ağustos'ta Kabil'de kontrolü ele almasından önce de Afganistan halkının dünyanın en kötü insani krizlerinden birini yaşadığına dikkati çeken Guterres, "Bugün Afgan halkı bir sonraki yemeğinin nereden geleceğini bilmiyor. Yoksulluk hızla artıyor ve temel kamu hizmetleri çökmek üzere. Yüz binlerce insan da evlerini terk etmek zorunda kaldı." dedi.

BM FONUNDAN 20 MİLYON DOLAR KAYNAK

Guterres, uluslararası topluma ve bağışçı ülkelere çağrı yaparak, 2021'in kalan dört ayında yaklaşık 11 milyon kişiye insani yardım için 606 milyon dolar yardım talebinde bulundu.

BM Merkezi Acil Durum Fonundan bugün Afganistan'daki insani operasyonlar için 20 milyon dolar ayıracaklarını aktaran Guterres, "Kabil ile hava köprüsü ve Afganistan'daki diğer merkezler de dahil olmak üzere insani yardım erişimini artırmak için yardımınıza ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

"ZORDA KALANLARA SINIRLARINIZI AÇIN"

Guterres, Afganistan halkının bugün tüm ülkenin çöküşüyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunarak, BM üyesi tüm ülkelere zorda kalan Afganlara sınırlarını "cömertçe" açmaları çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreteri, "Tüm üye devletler, uluslararası mülteci koruma sorumluluklarına saygı göstermelidir." dedi.

1,1 MİLYAR DOLARLIK BAĞIŞ SÖZÜ

Guterres, konferans sonunda düzenlediği basın toplantısıyla Afganistan için alınan bağış sözü miktarının 1,1 milyar dolardan fazla olduğunu duyurdu.

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