Dünya BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame istifa etti
AVRUPA

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame istifa etti

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame istifa ettiğini açıkladı. Selame açıklamasında, "Ancak sağlığım artık bu stresi daha fazla kaldıramıyor. Bu nedenle Genel Sekreter'den bu görevden ayrılmama müsaade etmesini istedim" ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi AA
Gassan Selame
Gassan Selame

Selame, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, iki buçuk yıl boyunca Libyalı tarafları bir araya getirmeye, dış müdahaleleri engellemeye ve ülkenin birliğini korumaya çalıştığını belirtti.

"Sağlığım bu stresi kaldırmıyor"

  • Selame, ''Ancak sağlığım artık bu stresi daha fazla kaldıramıyor. Bu nedenle Genel Sekreter'den bu görevden ayrılmama müsaade etmesini istedim.'' ifadesini kullandı.

Libya, 2011'de devrik lider Muammer Kaddafi'nin öldürülmesinden bu yana devam eden iç savaş nedeniyle meşruiyet krizine sahne oluyor.

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