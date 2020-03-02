BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame istifa etti Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame istifa ettiğini açıkladı. Selame açıklamasında, "Ancak sağlığım artık bu stresi daha fazla kaldıramıyor. Bu nedenle Genel Sekreter'den bu görevden ayrılmama müsaade etmesini istedim" ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi 02 Mart 2020, 20:22 Son Güncelleme: 02 Mart 2020, 20:30 AA