BM raportörleri uyardı: Batı Şeria’da zorla yerinden edilme artıyor

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail'in işgali altında bulunan Batı Şeria'da zorla yerinden edilmelerin, günlük saldırılarla etnik temizliğe yol açtığını bildirdi.
BM raportörlerince yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin batısındaki yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı yerleri hedef alan İsrail saldırıları ve Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki zorla yerinden edilmelerin yeniden artması konusunda ciddi endişe duyulduğu aktarıldı.
Açıklamada, yerinden edilmiş sivillerin barındığı bilinen bölgeleri hedef almanın uluslararası insani hukukun ciddi bir ihlali olduğu kaydedilerek, bu durumun uluslararası eylem ve hesap verebilirliğin acil ihtiyacının acı bir hatırlatıcısı olduğuna işaret edildi.
"Batı Şeria'da 36 binden Filistinli zorla yerinden edildi"
Açıklamada, "(İsrail tarafından) Çok sayıda yerinden edilme emrine ve konutların yüzde 92'sini etkileyen yaygın yıkıma maruz kalan Gazze nüfusunun büyük çoğunluğu birçok kez zorla yerinden edildi." ifadeleri kullanıldı.
Çadırlarda ve derme çatma barınaklarda yaşayan sivillerin saldırılar, donma, sel ve bina çökmeleri gibi risklerin yanı sıra hayatta kalmaları için temel hizmetlerin eksikliğiyle karşı karşıya kaldığı belirtilen açıklamada, kadınlar ve çocukların orantısız bir şekilde bu eksikliklerin yükünü taşıdığına değinildi.
Açıklamada, Gazze'de Filistinlilerin evlerinden ve topraklarından kitlesel olarak yerinden edilmesiyle birlikte gerçekleşen bu eylemlerin ölçeği ve modelinin, işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden daha geniş bir etnik temizlik politikasını bir kez daha gösterdiğine vurgu yapıldı.