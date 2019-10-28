Dünya BM Suriye Özel Temsilcisi açıkladı Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri bakanları yarın Cenevrede bir araya gelecek
AVRUPA

BM Suriye Özel Temsilcisi açıkladı: Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri bakanları yarın Cenevre'de bir araya gelecek

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, yarın akşam Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanlarıyla Cenevre'de bir araya geleceğini açıkladı. Anayasa Komitesi toplantılarının resmi açılışının 30 Ekim'de BM Cenevre Ofisi'nde gerçekleştirileceğini belirten Pedersen, "Anayasa Komitesi'nin oluşturulmasına yönelik anlaşma, Suriye hükümeti (Beşşar Esed rejimi) ve muhalifler arasındaki ilk siyasi anlaşma olma özelliğini taşıyor" diye konuştu.

Haber Merkezi AA
Geir O. Pedersen
Geir O. Pedersen

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Suriye'nin yeni anayasasını yazacak Komite'nin 150 üyesinin Cenevre'ye gelmeye başladığını aktardı.

Anayasa Komitesi toplantılarının resmi açılışının 30 Ekim'de BM Cenevre Ofisi'nde gerçekleştirileceğini belirten Pedersen, "Anayasa Komitesi'nin oluşturulmasına yönelik anlaşma, Suriye hükümeti (Beşşar Esed rejimi) ve muhalifler arasındaki ilk siyasi anlaşma olma özelliğini taşıyor" dedi.

Türkiye ile Rusya'nın anlaşmasına İran'ın tepkisi: Memnuniyetle karşılıyoruz
DÜNYA
Türkiye ile Rusya'nın anlaşmasına İran'ın tepkisi: Memnuniyetle karşılıyoruz

Pedersen, Komite'nin Suriye'de "daha geniş siyasi sürecin" kapısını aralayacağına işaret ederek, "Şu gerçeğin oldukça farkındayız ki Anayasa Komitesi tek başına Suriye'deki ihtilafları çözemez, çözmeyecek. Anayasa Komitesi sadece doğru istikamete, bu savaşın zorlu yoluna ve yeni Suriye'ye giden bir adım olması açısından önem taşıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Komite ile sahada "anlamlı gelişmeler" görmek istediklerini vurgulayan Pedersen, daha önce de pek çok kez dile getirdiği üzere, Cenevre'deki toplantılarda Suriye'deki tutukluların, kaçırılan ve kaybolan sivillerin durumumun ele alınması gerektiğinin altını çizdi.

Pedersen, "On binlerce Suriyeli hala esir, kaçırıldı veya kayıp. Öncelikle kadın ve çocukların serbest bırakılması çağrısında bulunuyorum. Eğer bu gerçekleşirse yeni sürecin başlangıcı için onların (Komite üyelerinin) ciddi olduğuna dair çok güçlü bir sinyal verileceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Yeni Anayasa'nın Suriye halkınca onaylanması gerektiğine dikkati çeken Pedersen, Cenevre'deki toplantılarda Komite üyelerinin kararlarının oy birliği (konsensus) veya bu olmaz ise yüzde 75 çoğunluk aranarak alınacağını anlattı.

İran'dan Türkiye ve Rusya için dikkat çeken hamle
EKONOMİ
İran'dan Türkiye ve Rusya için dikkat çeken hamle

"Yarın Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanları bir araya gelecek"

Pedersen, bir soru üzerine, yarın Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in BM Cenevre Ofisi'nde bir araya geleceği bilgisini paylaştı.

Bugün Avrupa Birliği (AB) temsilcisiyle bir araya geldiğini aktaran Pedersen, geçen cuma da "küçük grup" olarak adlandırılan ülke temsilcileriyle görüştüğünü anımsattı.

Özel Temsilci Pedersen, çarşamba günü Komite'nin resmi açılışında sadece Komite üyeleriyle BM yetkililerinin bir araya geleceğini, ülkelerden temsilci bulunmayacağını kaydetti.

11ler belli oldu

11'ler belli oldu

​9. haftanın kapanışında Trabzonspor, Başakşehir'e konuk oluyor.
Harekatımız DEAŞ ilemücadeleyi güçlendirdi

Harekatımız DEAŞ ile
mücadeleyi güçlendirdi

​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK Toplantısı sonrası açıklama yapıyor.
Albayrakı unutmadı

​Umut Nayir'den yetiştiğe kulübe jest.
Listeye bir çizik daha

Listeye bir çizik daha

Başına 300 bin TL ödül konulan terörist etkisiz hale getirildi.
Avrupa’da bir Sualtı Hapishanesi: Rummu

Avrupa’da bir Sualtı Hapishanesi: Rummu

​Estonya'nın kuzeyindeki Rummu kasabası sıradışı bir sır saklıyor.
Tarihi bir mücadelenin içindeyiz

Tarihi bir mücadelenin içindeyiz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ekim mesajı yayımladı.

Çıkmayan varsa temizleriz

Çıkmayan varsa temizleriz

​Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaptı.

Mehmetçik ile birlikte ölmek şereftir

Mehmetçik ile birlikte ölmek şereftir

​Barış Pınarı'nın Halepli şehidi Cemil Ali'nin ailesi yenisafak.com'a konuştu.

Vicdansızlar!

Vicdansızlar!

Evladı için oturma eylemi yapan anne fenalık geçirdi.
İade talebi<br>Dışişleri'ne iletildi

İade talebi
Dışişleri'ne iletildi

​Adalet Bakanlığından terörist elebaşı için kritik hamle.
Terörle mücadelede önemli bir kazanım

Terörle mücadelede önemli bir kazanım

Kalın, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin konuştu.
Halka çöp<br>başkana VIP

Halka çöp
başkana VIP

​Çöplüğe dönen Maltepe'de 'acil afet' kapsamında VIP araç kiralandı.
17 gün dayanabildi

17 gün dayanabildi

Samet Aybaba sadece 2 maç sonra istifa etti.
Sıfırdaki indirim<br>ikinci el otoyu vurdu

Sıfırdaki indirim
ikinci el otoyu vurdu

​Araç sahipleri satış kararlarını ertelemeye başladı.
Çöplüğe dönen Maltepe'de ‘deprem’ bahanesiyle başkana VIP makam aracı kiralaması
Gündem

Çöplüğe dönen Maltepe'de ‘deprem’ bahanesiyle başkana VIP makam aracı kiralaması

26 Eylül 2019 tarihinde İstanbul’da meydana gelen deprem, milyonlarca vatandaşın gündemini değiştirdi. Depreme karşı alınacak önlemler ve hasar tespit çalışmaları sürerken, ‘afet durumunda acil ihtiyaç’ kapsamında Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç adrese teslim VIP makam aracı alımı yaptı. Aracın kiralamasının yapıldığı dönemde, temizlik işçilerinin 3 ayda 2. kez greve gitmesi sonucu Maltepe sokakları çöplüğe döndü.
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı
Gündem

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyon, uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları belirlenen şüphelilere düzenlendi. Kahramanmaraş-Adana çevre yolunda durdurulan araçta narkotik dedektör köpek eşliğinde arama yapıldı. Araç koltuğunun altındaki cips poşetinin içinde 570 uyuşturucu hap ve 1,88 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı.
Trabzon'da şiddetli sağanak: Bir iş makinesi suya kapıldı
Gündem

Trabzon'da şiddetli sağanak: Bir iş makinesi suya kapıldı

Trabzon'un Araklı ilçesinde yoğun sağanak nedeniyle iş makinesi suya kapıldı, Arsin ilçesinde ise tek katlı bir ev yıkıldı. Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, olaya dair yaptığı açıklamada, "Yalıboyu Mahallesi Yankol Deresi'nin taşması sonucu baraj oluştu. İş makinesi de o bölgeyi açarken lastikli ekskavatör makinemiz suya kapıldı. Şu anda olay yerindeyim. Makineyi göremiyoruz ama operatörü kurtardık" ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.